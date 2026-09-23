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Sống Khỏe

Trẻ 12 tuổi đau bụng, sốt cao, phát hiện túi thừa Meckel bị thủng

Bé trai 12 tuổi đau bụng quanh rốn, sốt cao, được phát hiện viêm túi thừa Meckel do thủng và phẫu thuật nội soi kịp thời.

Thúy Nga

Túi thừa Meckel: dị tật bẩm sinh gây biến chứng nguy kịch

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa tiếp nhận bệnh nhi L.Q.V., 12 tuổi, ở Phú Thọ, trong tình trạng đau bụng quanh rốn kèm sốt cao.

Sau thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định trẻ bị viêm túi thừa Meckel do thủng. Đây là biến chứng có thể dẫn đến viêm phúc mạc, cần được phát hiện và xử trí sớm.

Trước tình trạng của bệnh nhi, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel. Ca phẫu thuật được thực hiện kịp thời với phương pháp ít xâm lấn, góp phần giảm tổn thương và hỗ trợ quá trình hồi phục của trẻ.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Túi thừa Meckel là một dị tật bẩm sinh của đường tiêu hóa, hình thành khi ống noãn hoàng trong thời kỳ bào thai không tiêu biến hoàn toàn, tạo thành một túi nhỏ ở ruột. Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, tình trạng này gặp ở khoảng 2% dân số.

Không phải trường hợp nào có túi thừa Meckel cũng xuất hiện triệu chứng. Tuy nhiên, khi xảy ra biến chứng, biểu hiện có thể dễ nhầm với những nguyên nhân khác gây đau bụng cấp ở trẻ.

Túi thừa Meckel có thể gây đau bụng quanh rốn hoặc vùng hạ sườn phải. Một số trường hợp xuất hiện xuất huyết tiêu hóa với biểu hiện đi ngoài phân đen hoặc phân có máu đỏ do loét túi thừa.

Đáng lưu ý, túi thừa cũng có thể bị viêm, tắc nghẽn hoặc thủng. Khi thủng, dịch và chất trong đường tiêu hóa có thể thoát vào ổ bụng, dẫn tới viêm phúc mạc khu trú hoặc toàn thể. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa sức khỏe người bệnh.

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Túi thừa thủng gây xuất huyết đường tiêu hóa - Ảnh BVCC

Đau bụng kèm sốt ở trẻ không nên chủ quan

Túi thừa Meckel là dị tật bẩm sinh nhưng các biến chứng có thể xuất hiện ở trẻ và gây bệnh cảnh cấp tính. Vì vậy, khi trẻ xuất hiện đau bụng kéo dài hoặc đau tăng dần, đặc biệt kèm các triệu chứng bất thường khác, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám thay vì tự theo dõi kéo dài tại nhà.

Các dấu hiệu cần lưu ý gồm đau bụng kèm sốt, nôn, bỏ ăn, chướng bụng, bí trung đại tiện hoặc đi ngoài ra máu. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí phù hợp.

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Các bác sĩ xử lý túi thừa gây biến chứng - Ảnh BVCC

Với trường hợp túi thừa Meckel đã gây biến chứng như viêm hoặc thủng, việc chẩn đoán và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ viêm phúc mạc và các biến chứng nặng hơn.

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#Túi thừa Meckel #Phẫu thuật nội soi #Viêm phúc mạc #Dị tật bẩm sinh tiêu hóa #Đau bụng trẻ

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