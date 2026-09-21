Hàng trăm trẻ em "xóm rác" mừng rỡ nhận quà Trung thu

"Xóm rác" với hàng trăm hộ dân nhập cư còn nhiều khó khăn. Được CSGT cùng đoàn từ thiện về tặng quà Trung thu, người dân và những đứa trẻ vô cùng mừng rỡ.