Hàng trăm trẻ em "xóm rác" mừng rỡ nhận quà Trung thu

"Xóm rác" với hàng trăm hộ dân nhập cư còn nhiều khó khăn. Được CSGT cùng đoàn từ thiện về tặng quà Trung thu, người dân và những đứa trẻ vô cùng mừng rỡ.
Công an TPHCM đang xác minh nhóm 4 người, một người cưỡi ngựa, ba người đi bộ vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phan Văn Khải.
Hyundai vừa ra mắt Tucson và Tucson XRT 2027 với truyền thông Hàn Quốc, hé lộ diện mạo mạnh mẽ hơn cùng hàng loạt chi tiết được thiết kế riêng chạy địa hình.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở 24 điểm trên Tỉnh lộ 74 (TP Huế) khiến nhiều đoạn của quyến đường vừa hoàn thành đưa vào khai thác 3 tháng ách tắc hoàn toàn.
Sau Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc khi lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026.
Chery iCaur V27 Long-Range Edition vừa ra mắt với các nâng cấp tập trung vào phạm vi hoạt động, cùng những cải tiến về nội thất và công nghệ thông minh hơn.
Loạt điện thoại Ultra 2026 gây sốt với hệ thống camera đa năng, zoom quang học khủng, quay phim chuyên sâu, cấu hình mạnh mẽ và thiết kế sang trọng.
Không thay đổi thiết kế, Kawasaki Ninja H2 trở lại với động cơ giảm công suất ngang với các mẫu xe cùng nền tảng như Z H2 và H2 SX để đảm bảo chuẩn khí thải.
BYD Sealion 5 DM-i 2026 vừa có màn xuất hiện tại TP.HCM trong một sự kiện nội bộ dành riêng cho hệ thống đại lý, xe dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10/2026.
Sau chuỗi ngày mưa, trời thu Hà Nội bừng nắng, vườn hoa cẩm tú cầu cùng muôn sắc hoa ven hồ Gươm thu hút đông đảo người dân, du khách đổ về chụp ảnh.
Nora - thương hiệu xe điện của Pakistan vừa hé lộ mẫu MPV điện mang tên Nora Metro 2026 siêu rẻ, xe sẽ có giá dưới 3 triệu Rupee (khoảng 300 triệu đồng).
Dưới 15 triệu đồng, bạn có thể sở hữu tủ lạnh 4 cánh Inverter dung tích lớn, tiết kiệm điện, phù hợp gia đình 4-5 người cần dự trữ thực phẩm dài ngày.
Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt WR155R 2026 mới, mẫu xe địa hình 155cc thuộc dòng WR Series, dành cho những người trẻ mong muốn mở rộng trải nghiệm chinh phục.
Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Hummingbird sử dụng kỹ thuật khảm vỏ bào ngư tinh xảo và các vật liệu tự nhiên để nâng tầm đẳng cấp chế tác nội thất.
Toyota Gazoo Racing DKR GR FC Hilux sẽ thi đấu tại Future Mission 1000 ở Dakar 2027 với pin nhiên liệu hydro, được hỗ trợ bởi Jameel Motorsport và Toyo Tires.
Bổ sung trái cây giàu chất xơ như bơ, ổi, lê, táo, cam hay các loại quả mọng vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng.
Sở hữu bình xăng đặt trước dung tích khủng 6,9 lít cùng phanh ABS chống trượt, mẫu xe tay ga Yamaha Fuzzy 125 vừa chính thức trình làng với giá 44,8 triệu đồng.
Sáng 19/9, hàng dài người xếp hàng chờ khám phá Dinh thự Pháp (đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn). Công trình này mỗi năm chỉ mở một lần, giới hạn khách tham quan.
Sau 25 năm phim lên sóng, Minh Trang, Kiều Anh, Hà Hương, Thu Nga, Diệu Thảo có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.
VinFast VF Wild có thể chạy thuần điện hơn 250 km và 1.000 km khi sử dụng hệ thống REEV. Xe còn có tính năng cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.
Từ những tinh vân xa xôi đến cực quang rực sáng, loạt ảnh chiến thắng cuộc thi nhiếp ảnh hé lộ vẻ đẹp kỳ ảo của bầu trời qua ống kính nhiếp ảnh gia.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh thoải mái chia sẻ hình ảnh mang bầu. Người đẹp còn được nhiều khán giả nhận xét ngày càng rạng rỡ.