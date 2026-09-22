Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy lừa đảo

Ngày 22/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (viết tắt là Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”.

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 01/12/2024.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ngày 13/11/2025. Hồ sơ sau đó được TAND TP Hà Nội trả để điều tra bổ sung ngày 30/6; VKSND Tối cao cũng ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 27/7.

Cùng ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 26527/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Shark Thủy trước khi bị bắt.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 26 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup. Thủy đồng thời chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống giá trị cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Thủy tiếp tục chỉ đạo Đặng Văn Hiền, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần. Đồng thời, Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, để ngoài sổ sách kế toán khoản tiền chuyển nhượng cổ phần, qua đó quản lý và sử dụng tiền sai mục đích.

Với các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.