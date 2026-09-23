Chỉ thấy nặng bụng, người phụ nữ kinh nguyệt đều phát hiện u xơ tử cung 17 cm

Không ít khối u xơ phát triển âm thầm mà không gây rối loạn kinh nguyệt, chỉ được phát hiện khi đã có kích thước lớn, chèn ép các cơ quan xung quanh.

Kinh nguyệt bình thường không loại trừ u xơ tử cung

Người phụ nữ 37 tuổi, chưa lập gia đình, đến Bệnh viện Đa khoa Gia Định thăm khám khi nhận thấy vùng bụng dưới có cảm giác cộm nhẹ, hơi nặng bụng. Trước đó, chị không có biểu hiện bất thường rõ rệt về kinh nguyệt.

Chu kỳ kinh của người bệnh vẫn đều, không đau. Chính vì vậy, chị không nghĩ mình đang có một khối u lớn trong ổ bụng.

Kết quả thăm khám cho thấy một khối u xơ tử cung có đường kính khoảng 16-17 cm, chiếm phần lớn vùng hạ vị. Khối u có kích thước lớn, gây chèn ép các cơ quan xung quanh, khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bóc u lớn, nỗ lực bảo tồn tử cung

Với người bệnh 37 tuổi, việc bảo tồn tử cung là một trong những mục tiêu được ê-kíp điều trị đặt ra. Tuy nhiên, kích thước khối u lớn làm tăng nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu thuật và nguy cơ phải can thiệp rộng hơn.

BSCKII. Trương Thị Thảo cùng ê-kíp đã lên kế hoạch phẫu thuật, lựa chọn đường bóc tách phù hợp nhằm lấy trọn khối u đồng thời hạn chế tổn thương mô tử cung.

Trong quá trình phẫu thuật, khối u xơ được bóc tách khỏi mô tử cung. Ê-kíp tập trung kiểm soát cầm máu và khâu phục hồi cơ tử cung. Kết quả, tử cung của người bệnh được bảo tồn.

Ca phẫu thuật thành công, người bệnh loại bỏ được khối u có kích thước tới 17 cm.

Khối u khổng lồ ở bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Trương Thị Thảo cảnh báo, u xơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ. Biểu hiện của bệnh không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Một số trường hợp có thể xuất hiện kinh nguyệt nhiều, kéo dài, đau bụng kinh hoặc cảm giác nặng vùng chậu. Tuy nhiên, cũng có người bệnh gần như không có triệu chứng và chỉ phát hiện qua thăm khám, siêu âm.

Do đó, việc chỉ dựa vào chu kỳ kinh nguyệt để đánh giá sức khỏe tử cung có thể bỏ sót tổn thương.

Khối u khổng lồ bị cắt bỏ - Ảnh BVCC

Đừng chờ kinh nguyệt bất thường mới khám Kinh nguyệt đều không loại trừ u xơ tử cung hoặc các tổn thương phụ khoa khác. Cảm giác nặng bụng, cộm vùng hạ vị hoặc bụng to bất thường cần được thăm khám. Phụ nữ nên duy trì khám phụ khoa và siêu âm theo tư vấn của bác sĩ để phát hiện sớm bất thường. Khi phát hiện khối u, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần căn cứ kích thước, vị trí khối u, triệu chứng và nhu cầu bảo tồn tử cung của từng người bệnh.