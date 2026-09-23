Cứu hai mẹ con sản phụ nặng 130 kg, tiền sản giật ở tuần thai 37

Sản phụ 130 kg, tiền sản giật nặng

Ngày 22/9, một bé trai nặng 2.550g chào đời an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sau ca mổ lấy thai ở sản phụ nặng 130 kg, mang thai 37 tuần 2 ngày và mắc tiền sản giật nặng. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định.

Đây là lần mang thai thứ 3 của sản phụ. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ xác định đây là trường hợp sản khoa nguy cơ rất cao do sản phụ béo phì mức độ nặng, đồng thời xuất hiện tiền sản giật nặng và huyết áp cao.

Tiền sản giật là biến chứng thai kỳ có thể gây những vấn đề nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi. Khi tình trạng này xuất hiện ở sản phụ béo phì mức độ nặng, quá trình theo dõi, kiểm soát huyết áp, gây mê và phẫu thuật càng đòi hỏi sự chuẩn bị chặt chẽ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do ThS.BSCKII Trần Ngọc Đính, Trưởng khoa Đẻ tự nguyện D3, trực tiếp thực hiện. Ê-kíp Gây mê hồi sức do PGS.TS.BS Nguyễn Đức Lam, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tự nguyện, phụ trách.

Gây mê, kiểm soát đường thở là thách thức lớn

Với sản phụ cân nặng 130 kg, đảm bảo vô cảm an toàn ngay từ đầu là một trong những thách thức của ca mổ. Lớp mỡ dày có thể khiến thao tác gây tê trở nên phức tạp, trong khi tiền sản giật nặng đòi hỏi kiểm soát sát các chỉ số trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau khi gây tê tủy sống, ê-kíp tiếp tục gây mê nội khí quản nhằm kiểm soát tốt đường thở và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc mổ.

Gây mê, kiểm soát đường thở là thách thức lớn với sản phụ 130 kg - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đồng thời phải lưu ý những nguy cơ liên quan đến béo phì. Thành bụng dày gây khó khăn cho thao tác, trong khi nguy cơ chảy máu, huyết khối và các biến chứng hậu phẫu cũng cao hơn.

Ca mổ sau đó diễn ra thuận lợi. Bé trai nặng 2.550g cất tiếng khóc chào đời an toàn. Ngay sau sinh, trẻ được các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Sơ sinh tiếp tục theo dõi sát. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Em bé chào đời an toàn - Ảnh BVCC

ThS.BSCKII Trần Ngọc Đính cho biết, béo phì trong thai kỳ có thể làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, huyết khối tĩnh mạch, nhiễm trùng hậu phẫu, thai to, sinh khó hoặc băng huyết sau sinh.

Khi kết hợp với các yếu tố nguy cơ khác, đặc biệt tiền sử mổ lấy thai hoặc thai nhi lớn, nguy cơ tai biến sản khoa càng đáng lưu ý.

Vì vậy, thai phụ có béo phì hoặc xuất hiện bất thường về huyết áp trong thai kỳ cần được theo dõi chặt chẽ. Khi có yếu tố nguy cơ cao, việc khám và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng xử trí sản khoa chuyên sâu giúp chủ động phát hiện, kiểm soát biến chứng và lựa chọn phương án sinh phù hợp.

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