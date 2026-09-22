[GALLERY] Ferrari Purosangue đầu tiên lăn bánh tại Hà Nội, khoảng 40 tỷ đồng

Chiếc Ferrari Purosangue màu đỏ lăn bánh tại Hà Nội này từng xuất hiện ở TP.HCM, đây là chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam, dù đại lý chính hãng đã ra mắt từ 2023.