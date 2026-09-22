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[INFOGRAPHIC] Flycam, drone, UAV: Những quy định cần biết trước khi bay

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Flycam, drone, UAV: Những quy định cần biết trước khi bay

Sử dụng flycam, drone, UAV phải tuân thủ quy định về đăng ký, điều khiển và cấp phép bay; vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng.

Thiên Anh
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#quy định flycam #pháp luật drone #cấp phép UAV #đăng ký flycam #xử phạt drone #Flycam

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