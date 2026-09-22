[INFOGRAPHIC] Flycam, drone, UAV: Những quy định cần biết trước khi bay

Sử dụng flycam, drone, UAV phải tuân thủ quy định về đăng ký, điều khiển và cấp phép bay; vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng.
Nissan X-Trail Hybrid 2027 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ e-Power của hãng đến thị trường Mỹ và được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn.
Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 đối tượng về hành vi chiếm dụng tiền của người khác để đầu tư tiền ảo.
Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 19C, đoạn thuộc địa bàn xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) khiến 1 phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.
Sau 5 ngày nước tràn vào khu dân cư, hàng trăm hộ dân thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) vẫn sống giữa vùng ngập.
Từ ngày 22 đến 24/9, nhiều khu vực từ thành phố Huế đến Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 200 mm.
Công an đã mời làm việc nhóm 4 người hóa trang thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng cưỡi ngựa trắng, đi bộ trên làn đường dành cho ô tô.
"Xóm rác" với hàng trăm hộ dân nhập cư còn nhiều khó khăn. Được CSGT cùng đoàn từ thiện về tặng quà Trung thu, người dân và những đứa trẻ vô cùng mừng rỡ.
Chiến lược 2026-2035 hướng tới biến đại học thành hạ tầng tri thức quốc gia, nâng cao chất lượng và đổi mới quản trị, đầu tư hiệu quả.
Công ty CP đô thị Việt Úc - Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 được xác định là đơn vị duy tu hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực nam sinh tử vong.
Hà Nội ghi nhận 349 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động, ngành y tế đẩy mạnh hoạt động phòng chống và truyền thông cộng đồng.
Dương Minh Tuấn, tức “Hoàng Nato” cùng hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài bị Công an TP HCM bắt vì liên quan đến 8 đường dây ma túy.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở 24 điểm trên Tỉnh lộ 74 (TP Huế) khiến nhiều đoạn của quyến đường vừa hoàn thành đưa vào khai thác 3 tháng ách tắc hoàn toàn.
Nhiều thay đổi trong tuyển sinh đại học từ 2027, trong đó có việc bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, nhằm tăng tính công bằng và minh bạch.
Sau hơn một năm đưa vào sử dụng, Bệnh viện Đa khoa Nam Định (tỉnh Ninh Bình) được đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng đã xuất hiện nhiều vị trí thấm, dột.
Lực lượng CSGT vừa phối hợp truy vết phương tiện, tìm kiếm và đưa một nữ sinh về với gia đình an toàn.
Công an phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) đã mời người phụ nữ cắt ghép ảnh sách giáo khoa có bài thơ sai sự thật "thịt chó mắm tôm" lên làm việc.
Liên quan vụ nam thanh niên lái ô tô tông nhiều xe máy trước quán nhậu dưới chân cầu Chữ Y, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp 7 người để điều tra hành vi GRTTCC.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ tai nạn là cần thiết để không còn những cái chết thương tâm do hạ tầng thiếu an toàn.
Cơ quan công an đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn tặng quà Trung thu tri ân, lừa nạn nhân quét mã QR để đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục giữ ổn định phương án, mô hình thi tốt nghiệp THPT trong giai đoạn hiện nay.
Bộ Nội vụ chọn giữ nguyên ngày nghỉ 24/11, tránh xáo trộn lịch làm việc và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm.