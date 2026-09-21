Hà Nội ghi nhận 349 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 11/9 đến ngày 18/9), toàn thành phố ghi nhận 349 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã; trong đó có Hà Đông, Dân Hòa, Hồng Vân, Từ Liêm, An Khánh, Bình Minh..., giảm 10 trường hợp so với tuần trước (359 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 3.206 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 118 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc giảm 1.670 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (4.876 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (13.897 mắc).

Ảnh CDC Hà Nội

Trong tuần ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Chương Mỹ, Dương Nội, Gia Lâm, Hà Đông, Hoàng Mai, Khương Đình, Láng, Ô Diên, Phù Đổng, Phượng Dực, Tam Hưng, Tây Mỗ, Thượng Phúc; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 138 ổ dịch, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ghi nhận 139 trường hợp mắc tay chân miệng tại 74 phường, xã; trong đó có Tây Mỗ, Hà Đông, Yên Hòa, Đại Mỗ, Kiến Hưng..., giảm 66 trường hợp so với tuần trước (205 trường hợp). Số ca mắc giảm so với tuần trước, chủ yếu ghi nhận các trường hợp mắc tản phát, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tháng 9 - 10 theo chu kỳ hàng năm. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 5.288 trường hợp mắc tay chân miệng. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 87 ổ dịch, 4 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, có 2 trường hợp mắc sởi tại 2 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 396 trường hợp mắc tại 110 phường, xã; và 1 trường hợp mắc ho gà, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 108 trường hợp mắc tại 58 phường, xã; 1 trường hợp mắc liên cầu lợn, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 4 trường hợp mắc tại 4 phường, xã; 1 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 3 trường hợp mắc tại 3 phường, xã; 1 trường hợp mắc não mô cầu, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 2 trường hợp mắc tại 2 phường, xã; 13 trường hợp mắc COVID-19 tại 12 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 1.648 trường hợp tại 121 phường, xã.

Trong tuần, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát phòng chống dịch tay chân miệng tại 4 trường mầm non thuộc 4 phường, xã: Mỹ Đức, Phúc Thịnh, Tây Mỗ, Láng.

Giám sát hỗ trợ hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại 6 phường, xã: Đông Ngạc, Dương Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Quốc Oai.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động và giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các xã, phường.

Các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.

Ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không chủ quan trước tình hình dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp, nhất là trong thời điểm giao mùa và thời tiết có nhiều thay đổi.

Đối với sốt xuất huyết, người dân cần chủ động loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước, đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên thay nước tại các dụng cụ chứa nước nhỏ và phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị; không tự ý điều trị tại nhà.

Để phòng bệnh tay chân miệng, người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và môi trường sinh hoạt của trẻ. Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, hướng dẫn chăm sóc và theo dõi.