Truy tìm “thủ phạm” khiến nhiều người đi xe máy bị ngã trên đường Cộng Hòa

Chiếc xe ben chạy trên đường Cộng Hòa rơi vãi bùn đất khiến nhiều người đi xe máy bị trượt ngã. Đáng nói là sau khi gây ra sự cố, phương tiện này đã bỏ chạy.

Đến gần trưa nay 22/9, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thu dọn lượng lớn bùn đất, sỏi đá rơi vãi trên đường Cộng Hòa (đoạn từ giao lộ Ngô Bệ đến đường C12, phường Tân Bình), đồng thời tổ chức điều tiết giao thông qua khu vực.

Xe tải làm rơi vãi bùn đất trên đường Cộng Hòa tối qua

Trước đó, vào khuya ngày 21/9, một xe ben lưu thông trên đường Cộng Hòa hướng từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám ra đường Trường Chinh (đoạn trước tòa nhà Etown 2) đã làm rơi vãi bùn đất, sỏi đá xuống đường, phương tiện sau đó rời đi. Thời điểm này, khu vực xảy ra sự cố trời đổ mưa lớn.

Sự cố khiến nhiều người đi xe máy ngã nhào trên đường

Nhiều người lấm lem bùn đất sau khi té nhào trên đường Cộng Hòa

Sau khi bùn đất tràn xuống đường, nhiều người đi xe máy phía sau không xử lý kịp nên ngã nhào xuống đường. Nhân chứng cho biết có 4-5 người đi xe máy ngã nhào trên đường khi đi vào khu vực bùn đất rơi vãi. “Có một số người té nhào, người lấm lem bùn đất. May mắn không có xe ô tô lưu thông phía sau”, nam nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, vệt bùn đất kéo dài trên đường Cộng Hòa một đoạn dài khoảng 300m. Lực lượng chức năng sau đó có mặt đặt biển cảnh báo để tránh xảy ra nguy hiểm. Đến sáng nay, các công nhân thuộc Công ty GT Sài Gòn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tích cực cào gom, múc bùn đất và huy động xe chuyên dụng xịt rửa mặt đường.

Do một phần lòng đường bị phong tỏa đúng giờ cao điểm sáng, hàng loạt phương tiện buộc phải dồn sang phần đường đổi chiều linh hoạt của đường Cộng Hoà khiến giao thông qua khu vực đường Cộng Hòa rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ.

Sau sự cố cơ quan chức năng đã phong tỏa đoạn đường rơi vãi bùn đất để khắc phục

Các công nhân tích cực cào gom, múc bùn đất và huy động xe chuyên dụng xịt rửa mặt đường.

Công nhân thu gom bùn đất đổ trên đường

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp trích xuất dữ liệu camera an ninh dọc tuyến đường Cộng Hòa để xác định chính xác biển số phương tiện làm rơi vãi bùn đất.