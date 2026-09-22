[GALLERY] Subaru Crosstrek 2027 sẽ chỉ còn phiên bản động cơ hybrid

Hiện chưa rõ sự thay đổi về động cơ của Subaru Crosstrek 2027 thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản có ảnh hưởng đến xe ở Việt Nam trong thời gian tới hay không.