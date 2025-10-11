Sẵn sàng Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ diễn ra vào tối ngày 12/10.

Tối 10/10, tại Khu di tích đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo), Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 đã tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt.Cùng tham dự có các ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội; Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội cùng các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự tổng duyệt

Chương trình nghệ thuật chủ đề “Hải Phòng – Tinh hoa miền di sản” là điểm nhấn trong Lễ tưởng niệm và khai hội năm nay. Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt nhằm chào mừng sự kiện Quần thể di tích Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Do ảnh hưởng của thời tiết, lễ tưởng niệm và khai hội được điều chỉnh tổ chức vào tối 12/10, thay vì lịch dự kiến ban đầu. Sau buổi sơ duyệt ngày 6/10, Ban Tổ chức đã kịp thời rà soát, tinh chỉnh nội dung, nâng cao chất lượng nghệ thuật, làm nổi bật giá trị di sản và bản sắc riêng của Hải Phòng.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Chèo Xứ Đông, Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân, Trung đoàn 50 – Bộ CHQS Hải Phòng và sinh viên Đại học Sao Đỏ.

Chương trình nghệ thuật tại buổi tổng duyệt

Cho ý kiến sau buổi tổng duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới và cũng là mùa lễ hội đầu tiên sau hợp nhất 2 tỉnh, thành phố. Đây không chỉ là dịp tri ân công đức tiền nhân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn là cơ hội để thành phố Hải Phòng quảng bá sâu rộng những giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc của vùng đất thiêng tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Ban Tổ chức tập trung rà soát, kiểm soát kịch bản chặt chẽ, đảm bảo tính logic và tính nghệ thuật. Đồng thời, lưu ý hoàn thiện các yếu tố hình ảnh minh họa, ánh sáng, trang phục, đạo cụ... nhằm tạo nên một chương trình nghệ thuật xứng tầm, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và du khách thập phương.

Ngày 7/10, Ban Tổ chức Lễ hội công bố điều chỉnh lịch lễ hội do ảnh hưởng thời tiết. Theo kế hoạch mới, Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Trần Hưng Đạo, Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc và Lễ khai ấn sẽ diễn ra vào tối 12/10 (tức 21/8 âm lịch) tại đền Kiếp Bạc.

Ngoài khu vực dành cho đại biểu và hơn 5.000 chỗ ngồi cho nhân dân, du khách, Ban Tổ chức bố trí 2 màn hình LED cỡ lớn tại phía sau khán đài và cổng tứ trụ, phục vụ người dân phía ngoài đê theo dõi trực tiếp chương trình. Năm nay, sẽ không bắn pháo hoa sau chương trình nghệ thuật như kế hoạch ban đầu.

Các hoạt động chính khác vẫn được giữ nguyên, gồm: Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu dự kiến diễn ra sáng 13/10 (tức 22/8 âm lịch) nếu điều kiện thời tiết thuận lợi; Lễ Cầu an và Hội hoa đăng tổ chức tối cùng ngày từ 19 giờ - 21 giờ 30. Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 sẽ kéo dài đến ngày 19/10 (thay vì 12/10 như kế hoạch cũ).