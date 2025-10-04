Sự kiện đầu tiên Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 hút du khách

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Sáng 4/10, tại Đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 phát biểu khai mạc sự kiện nhấn mạnh, sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, nhằm vinh danh và phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của các điểm di tích trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Qua đó gắn kết để phát triển du lịch, xúc tiến thương mại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 phát biểu khai mạc

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chính quyền và người dân thành phố kết nối, giao thương, củng cố sự hợp tác tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa, phục vụ phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của thành phố nói chung.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của thành phố Hải Phòng.

Du khách tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Một số gian hàng trưng bày sản phẩm.

Điểm nổi bật tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm nay là ra mắt các sản phẩm du lịch mới gắn với các tour khám phá di sản: “Một hành trình 5 điểm đến Di sản thế giới”, “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” và “Khám phá Di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc”. Đây là những sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối giá trị văn hóa truyền thống với hơi thở hiện đại, đưa du khách trải nghiệm chiều sâu lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên và không gian lễ hội đặc trưng của vùng đất di sản.

Du khách có cơ hội được khám phá, trải nghiệm Khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương của thành phố Hải Phòng thuộc Quần thể Di sản văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc, hòa mình vào không gian lễ hội, trải nghiệm ẩm thực địa phương và văn hóa dân gian.

Tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm nay, Ban Tổ chức thiết kế không gian triển lãm đa dạng: làng nghề – nông sản – ẩm thực. Không gian làng nghề truyền thống trưng bày sản phẩm thủ công tinh xảo và trình diễn kỹ thuật chế tác từ các làng nghề nổi tiếng như Gốm Chu Đậu, Khắc in Thanh Liễu, vàng bạc Châu Khê, thêu ren Xuân Nẻo, khảm trai, điêu khắc gỗ, thiết kế áo dài An An...

Không gian nông sản – OCOP gồm 30 gian hàng với trên 200 sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng như gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bánh gai, bột sắn dây, cà rốt, bánh đậu xanh...

Các nghệ nhân trong không gian làng nghề truyền thống.

Không gian du lịch – ẩm thực: Quảng bá tour tuyến, điểm đến và cơ sở lưu trú; đồng thời tổ chức trải nghiệm các món ăn đặc sản “trứ danh” của ẩm thực Hải Phòng như bún cá cay, nem cua bể, bánh mì que cay, bún chả rươi...những món ăn góp phần làm nên thương hiệu “Food tour Hải Phòng”.

Đặc biệt, năm nay có hoạt động trình diễn chế tác sản phẩm và nấu ăn tại chỗ, giúp du khách tương tác trực tiếp với nghệ nhân, đầu bếp, tạo nên trải nghiệm chân thực và sống động.

Du khách tham quan, dâng hương đền Kiếp Bạc.

Xuyên suốt tuần lễ là các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống do 5 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và các CLB văn nghệ dân gian tiêu biểu của thành phố thực hiện, với các loại hình: hát chèo, hát văn, ca trù, múa rối nước… Trong đó, Múa rối nước – nét đặc sắc văn hóa Bắc Bộ – sẽ được trình diễn bởi Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và hai phường rối nước Thanh Hải, Hồng Phong, hứa hẹn mang đến những tiết mục độc đáo, đậm chất văn hóa dân gian.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc là dịp để Nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương Hải Phòng - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch, thương mại. Năm nay, lần đầu tiên Lễ hội mùa Thu (diễn ra từ 1 đến 12/10) được tổ chức với quy mô lớn sau khi 2 địa phương sáp nhập, ngay sau khi UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.