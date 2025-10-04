Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sự kiện đầu tiên Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 hút du khách

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Hải Ninh

Sáng 4/10, tại Đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại.

122.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 phát biểu khai mạc sự kiện nhấn mạnh, sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, nhằm vinh danh và phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của các điểm di tích trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Qua đó gắn kết để phát triển du lịch, xúc tiến thương mại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

12.jpg
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 phát biểu khai mạc

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chính quyền và người dân thành phố kết nối, giao thương, củng cố sự hợp tác tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa, phục vụ phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của thành phố nói chung.

38.jpg
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của thành phố Hải Phòng.
37.jpg
Du khách tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm.
544.jpg
34.jpg
33.jpg
36.jpg
Một số gian hàng trưng bày sản phẩm.

Điểm nổi bật tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm nay là ra mắt các sản phẩm du lịch mới gắn với các tour khám phá di sản: “Một hành trình 5 điểm đến Di sản thế giới”, “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” và “Khám phá Di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc”. Đây là những sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối giá trị văn hóa truyền thống với hơi thở hiện đại, đưa du khách trải nghiệm chiều sâu lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên và không gian lễ hội đặc trưng của vùng đất di sản.

Du khách có cơ hội được khám phá, trải nghiệm Khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương của thành phố Hải Phòng thuộc Quần thể Di sản văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc, hòa mình vào không gian lễ hội, trải nghiệm ẩm thực địa phương và văn hóa dân gian.

Tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm nay, Ban Tổ chức thiết kế không gian triển lãm đa dạng: làng nghề – nông sản – ẩm thực. Không gian làng nghề truyền thống trưng bày sản phẩm thủ công tinh xảo và trình diễn kỹ thuật chế tác từ các làng nghề nổi tiếng như Gốm Chu Đậu, Khắc in Thanh Liễu, vàng bạc Châu Khê, thêu ren Xuân Nẻo, khảm trai, điêu khắc gỗ, thiết kế áo dài An An...

Không gian nông sản – OCOP gồm 30 gian hàng với trên 200 sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng như gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bánh gai, bột sắn dây, cà rốt, bánh đậu xanh...

32.jpg
3.jpg
Các nghệ nhân trong không gian làng nghề truyền thống.

Không gian du lịch – ẩm thực: Quảng bá tour tuyến, điểm đến và cơ sở lưu trú; đồng thời tổ chức trải nghiệm các món ăn đặc sản “trứ danh” của ẩm thực Hải Phòng như bún cá cay, nem cua bể, bánh mì que cay, bún chả rươi...những món ăn góp phần làm nên thương hiệu “Food tour Hải Phòng”.

Đặc biệt, năm nay có hoạt động trình diễn chế tác sản phẩm và nấu ăn tại chỗ, giúp du khách tương tác trực tiếp với nghệ nhân, đầu bếp, tạo nên trải nghiệm chân thực và sống động.

4.jpg
Du khách tham quan, dâng hương đền Kiếp Bạc.

Xuyên suốt tuần lễ là các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống do 5 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và các CLB văn nghệ dân gian tiêu biểu của thành phố thực hiện, với các loại hình: hát chèo, hát văn, ca trù, múa rối nước… Trong đó, Múa rối nước – nét đặc sắc văn hóa Bắc Bộ – sẽ được trình diễn bởi Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và hai phường rối nước Thanh Hải, Hồng Phong, hứa hẹn mang đến những tiết mục độc đáo, đậm chất văn hóa dân gian.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc là dịp để Nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương Hải Phòng - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch, thương mại. Năm nay, lần đầu tiên Lễ hội mùa Thu (diễn ra từ 1 đến 12/10) được tổ chức với quy mô lớn sau khi 2 địa phương sáp nhập, ngay sau khi UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

#Lễ hội Côn Sơn #Kiếp Bạc 2025 #du lịch di sản #văn hóa Việt Nam #nghệ thuật truyền thống #hội chợ thương mại

Bài liên quan

Xã hội

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Sáng 30/9, Thường trực Thành ủy Hải Phòng họp, nghe báo cáo, cho ý kiến Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Cuộc họp do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì. Tham dự cuộc họp có các ông: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, đơn vị liên quan.

5664.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp.
Xem chi tiết

Xã hội

Sẵn sàng tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 với quy mô lớn

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của Hải Phòng sau sáp nhập, được tổ chức với quy mô lớn.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Lễ hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền nhấn mạnh như trên khi chủ trì buổi họp báo thông tin về Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

444.jpg
Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Lễ hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì buổi họp báo.
Xem chi tiết

Xã hội

Nâng tầm Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025

Cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong quần thể di tích, danh thắng được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới đặt ra trách nhiệm trong việc nâng tầm Lễ hội.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 nhấn mạnh như trên khi chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội, chiều 16/9.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc nằm trong quần thể di tích, danh thắng vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là mùa Lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất Hải Dương với Hải Phòng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới