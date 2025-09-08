Nhiều điểm mới lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2025

Các hoạt động lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc tổ chức không gian mở rộng, tiếp nối kế thừa kết quả nổi bật Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Quốc khánh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu mới đây đã họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2025.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc là hoạt động văn hoá truyền thống mang đậm bản sắc của Hải Phòng. Năm nay lễ hội sẽ có nhiều điểm mới, là lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập Hải Dương và Hải Phòng. Các hoạt động của lễ hội được tổ chức với không gian mở rộng, tiếp nối và kế thừa kết quả nổi bật của Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2025 với nhiều điểm mới hấp dẫn.

Nội dung các hoạt động tập trung quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của 5 Di tích thuộc Quần thể Côn Sơn – Kiếp Bạc – Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Thanh Mai, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới.

Lễ hội sẽ gắn với Tuần Văn hoá, Du lịch và Xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, nghề truyền thống, ra mắt thử nghiệm tour du lịch mới, trải nghiệm giá trị di sản.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch rà soát, hoàn thiện kế hoạch, kịch bản, đảm bảo tiến độ, chất lượng; nghiên cứu thời gian tổ chức thuận lợi cho nhân dân và du khách; xây dựng phương án tổ chức không gian trình diễn, quảng bá nghề truyền thống, tour trải nghiệm.

Sở Ngoại vụ chủ trì đề xuất mời khách quốc tế tham dự Lễ hội, tổ chức đón tiếp, quảng bá hình ảnh Hải Phòng và các di sản được UNESCO công nhận.

Trong khi đó, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & Môi trường chuẩn bị không gian trưng bày sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu của các làng nghề truyền thống của thành phố, các sản phẩm OCOP tiêu biểu…

Công an thành phố chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí bãi đỗ xe, tránh ùn tắc. Các cơ quan thông tin đại chúng thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông trước – trong – sau lễ hội, lan tỏa giá trị di sản, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút nhân dân và du khách.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2025 có các hoạt động diễn ra tại các khu di tích Kiếp Bạc và Côn Sơn từ ngày 1 - 11/10. Trọng tâm của lễ hội tập trung vào ngày 7/10 (tức ngày 16/8 âm lịch) gồm chuỗi các hoạt động: Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 và thông báo quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là di sản thế giới; Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; Lễ khai ấn Đức Thánh Trần...

Lễ tưởng niệm và khai hội được nâng tầm tổ chức với chương trình nghệ thuật đặc sắc, hoành tráng, sân khấu kết hợp thực cảnh và các công nghệ mapping hiện đại được dàn dựng hoành tráng trên sân khấu mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc ra đến sông Lục Đầu; 2 bên đường thần đạo trang trí các cụm tiểu cảnh và không gian giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu của thành phố Hải Phòng.

Các hoạt động phần hội phong phú như Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu, Liên hoan hầu Thánh, Lễ cầu an - hội hoa đăng, trình diễn múa rối nước, trưng bày chuyên đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương - Hành trình di sản văn hóa thế giới”.

Điểm nhấn mới là công bố 3 tour du lịch “Một điểm đến - 5 di sản”, “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” và “Hành trình di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc”, khai thác 5 điểm di tích trong quần thể tại Hải Phòng gồm: chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa - du lịch và xúc tiến thương mại dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7-11/10, quy tụ 10 làng nghề tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản ẩm thực và không gian trải nghiệm nghề truyền thống. Ban tổ chức bố trí 8 tiểu cảnh nghệ thuật, sân khấu biểu diễn hàng đêm. Công tác tuyên truyền, trang trí, cải tạo cảnh quan được chú trọng, mở rộng không gian lễ hội, tạo ấn tượng mạnh với du khách...