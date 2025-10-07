Tạm hoãn tổ chức Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Do thời tiết phức tạp, TP Hải Phòng tạm hoãn Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Sáng 7/10, Tiểu ban Tuyên truyền Lễ hội Mùa thu Côn Sơn- Kiếp bạc 2025 có thông báo tạm hoãn tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Theo đó, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng tạm hoãn tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Đền Kiếp Bạc.

Trước đó, theo kế hoạch, sự kiện này sẽ diễn ra tại đền Kiếp Bạc và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 19h30 tối ngày 7/10. Chương trình dự kiến được tổ chức quy mô hoành tráng tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, vinh danh quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Theo UBND TP Hải Phòng, chương trình sẽ được tổ chức vào thời điểm phù hợp và có thông báo rộng rãi tới toàn thể nhân dân, du khách thập phương.