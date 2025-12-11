Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Rượt đuổi, chém người chỉ vì tiếng nẹt pô xe

Chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ tiếng nẹt pô, anh Nguyễn Trọng Phúc (tỉnh Đồng Tháp) bị 2 đối tượng đuổi chém, gây thương tích.

Hạo Nhiên

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Mỹ An Hưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng Phạm Bảo Khoa (SN: 2007) và Bùi Phước Quân (SN 2007, ngụ xã Tân Khánh Trung) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, ngày 06/12, Bùi Phước Quân hẹn gặp anh Nguyễn Trọng Phúc (ngụ xã Tân Khánh Trung) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trên đường đến điểm hẹn, Phạm Bảo Khoa điều khiển xe máy chở Bùi Phước Quân ngồi phía sau, trên tay cầm theo 02 con dao tự chế. Khi thấy anh Nguyễn Trọng Phúc chạy phía trước, Quân kêu Khoa chạy tới chém vào lưng Phúc.

gen-n-z7314575242536-83d24354592c3ff72b48ab41272cc335.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Do hoảng sợ, anh Phúc bỏ chạy được khoảng 200m thì 02 bên xuống xe cự cãi. Lúc này, Quân tiếp tục dùng dao tự chế chém vào tay phải của Phúc gây thương tích.

Nhận được trình báo của bị hại, Công an xã Mỹ An Hưng đã khẩn trương mời 02 đối tượng làm việc.

Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận đã chém 03 nhát vào người anh Phúc chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ tiếng nẹt pô xe.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Đồng Tháp #bắt giữ #điều tra #chém người #mâu thuẫn

Bài liên quan

Xã hội

'Rể quý' vướng lao lý vì trộm tiền, điện thoại nhà mẹ vợ

Lợi dụng lúc gia đình mẹ vợ ngủ say, Nguyễn Hoàng Anh (tỉnh Tây Ninh) đã lén lút lấy trộm 01 điện thoại di động Iphone 12 Promax và 1,7 triệu đồng.

Ngày 11/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Anh.

Trước đó, ngày 01/11, Nguyễn Hoàng Anh (SN: 1986, tỉnh Tây Ninh) về nhà mẹ vợ là bà N.T.N.H (SN: 1963, tại ấp 5, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) chơi và ngủ lại tại đây.

Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong

Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Nguyễn Vũ Quy (tỉnh An Giang) đã dùng dao đâm vào vùng lưng trái của anh N.T.H, dẫn đến nạn nhân tử vong.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Ba Sao (Đồng tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Vũ Quy (SN:1997, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, Nguyễn Vũ Quy cùng anh N.T.H tổ chức ăn nhậu trên xà lan chở đá mang BKS: ĐT-236…, đang neo đậu tại khu vực Tổ 11, ấp 3, xã Ba Sao.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nghi phạm giết người lẩn trốn ở Cà Mau

Sau khi gây án tại tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn Tất (TP Cần Thơ) đã lẩn trốn xuống Cà Mau, nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Hòa Bình (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Tất (SN:1991, TP Cần thơ), đối tượng có liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 08/12, thông qua công tác phối hợp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình địa bàn, Công an xã Hòa Bình xác định có một đối tượng liên quan đến hành vi “giết người” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai đang lẩn trốn trên địa bàn nên đã bố trí lực lượng tiến hành bắt giữ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới