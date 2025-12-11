Rượt đuổi, chém người chỉ vì tiếng nẹt pô xe

Chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ tiếng nẹt pô, anh Nguyễn Trọng Phúc (tỉnh Đồng Tháp) bị 2 đối tượng đuổi chém, gây thương tích.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Mỹ An Hưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng Phạm Bảo Khoa (SN: 2007) và Bùi Phước Quân (SN 2007, ngụ xã Tân Khánh Trung) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, ngày 06/12, Bùi Phước Quân hẹn gặp anh Nguyễn Trọng Phúc (ngụ xã Tân Khánh Trung) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trên đường đến điểm hẹn, Phạm Bảo Khoa điều khiển xe máy chở Bùi Phước Quân ngồi phía sau, trên tay cầm theo 02 con dao tự chế. Khi thấy anh Nguyễn Trọng Phúc chạy phía trước, Quân kêu Khoa chạy tới chém vào lưng Phúc.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Do hoảng sợ, anh Phúc bỏ chạy được khoảng 200m thì 02 bên xuống xe cự cãi. Lúc này, Quân tiếp tục dùng dao tự chế chém vào tay phải của Phúc gây thương tích.

Nhận được trình báo của bị hại, Công an xã Mỹ An Hưng đã khẩn trương mời 02 đối tượng làm việc.

Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận đã chém 03 nhát vào người anh Phúc chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ tiếng nẹt pô xe.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

