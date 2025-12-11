Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ nghi phạm giết người lẩn trốn ở Cà Mau

Sau khi gây án tại tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn Tất (TP Cần Thơ) đã lẩn trốn xuống Cà Mau, nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hạo Nhiên

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Hòa Bình (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Tất (SN:1991, TP Cần thơ), đối tượng có liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 08/12, thông qua công tác phối hợp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình địa bàn, Công an xã Hòa Bình xác định có một đối tượng liên quan đến hành vi “giết người” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai đang lẩn trốn trên địa bàn nên đã bố trí lực lượng tiến hành bắt giữ.

zx77.png
Đối tượng Nguyễn Văn Tất tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt giữ khai tên là Nguyễn Văn Tất (SN: 1991, ngụ Ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ).

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Văn Tất đã sử dụng hung khí gây ra vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người tại khu vực phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi địa phương và lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Cà Mau #Đồng Nai #bắt giữ #đối tượng #hành vi

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh bạn tử vong ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đánh tử vong tại quán bida, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn An Bảo Chinh.

Ngày 10/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú tại Tổ dân phố 5 phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 15h25′ ngày 07/12, tại quán Bi-a Sky Billiard Club Cafe (có địa chỉ tại Tổ dân phố 2, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), P.A.Q (SN 2008, trú tại Tổ dân phố 5 phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn An Bảo Chinh do phát sinh mâu thuẫn cá nhân đã xảy ra xích mích, xô xát, đánh nhau.

Xem chi tiết

Xã hội

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ Đoàn Văn Sáng

Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ...

Liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

library-20251203113650-66b334d3-1ac2-40e5-9960-3cdffe1e9a85-4579368516812193417.jpg
Đối tượng Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ lượng lớn thuốc lá, rượu ngoại… không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 10/12, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, với tổng trị giá khoảng 850 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 8h, ngày 7/11, tại Km 78+300 Quốc lộ 9 (xã Lao Bảo), lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện xe ô tô khách giường nằm Quang Dũng mang BKS 74H-025.12 do ông P.S.H (53 tuổi, xã Bến Hải) điều khiển chở nhiều loại hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới