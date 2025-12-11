Bắt giữ nghi phạm giết người lẩn trốn ở Cà Mau

Sau khi gây án tại tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn Tất (TP Cần Thơ) đã lẩn trốn xuống Cà Mau, nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Hòa Bình (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Tất (SN:1991, TP Cần thơ), đối tượng có liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 08/12, thông qua công tác phối hợp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình địa bàn, Công an xã Hòa Bình xác định có một đối tượng liên quan đến hành vi “giết người” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai đang lẩn trốn trên địa bàn nên đã bố trí lực lượng tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tất tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt giữ khai tên là Nguyễn Văn Tất (SN: 1991, ngụ Ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ).

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Văn Tất đã sử dụng hung khí gây ra vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người tại khu vực phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi địa phương và lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

