Xã hội

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong

Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Nguyễn Vũ Quy (tỉnh An Giang) đã dùng dao đâm vào vùng lưng trái của anh N.T.H, dẫn đến nạn nhân tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Ba Sao (Đồng tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Vũ Quy (SN:1997, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, Nguyễn Vũ Quy cùng anh N.T.H tổ chức ăn nhậu trên xà lan chở đá mang BKS: ĐT-236…, đang neo đậu tại khu vực Tổ 11, ấp 3, xã Ba Sao.

doi-tuong-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Vũ Quy tại cơ quan Công an

Trong cuộc nhậu, giữa anh N.T.H và Quy phát sinh mâu thuẫn. Sau khi lời qua tiếng lại, Quy đã dùng dao đâm vào vùng lưng trái của anh H., dẫn đến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nguyễn Vũ Quy đã đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
