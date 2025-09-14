Rủ nhau ra sông tắm, hai học sinh tiểu học đuối nước thương tâm tại Đắk Lắk

Đến 10h20 sáng nay (14/9), thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ đuối nước trên sông ở gần Trạm bơm Mả Voi, xã Đức Bình (Đắk Lắk) đã được tìm thấy.

Theo ông Nguyễn Bá Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Bình (Đắk Lắk), trước đó vào khoảng 16h chiều 13/9, ba học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Bình Tây, gồm: Ksor Y Thôn, Lê Mô Y Sư (SN 2016) và Ksor Y Luân (SN 2019) cùng trú ở buôn Mả Voi, xã Đức Bình (Đắk Lăk) rủ nhau đến một đoạn sông gần khu vực Trạm bơm nước Mả Vôi để tắm.

Huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Do sa vào vùng nước sâu, dòng chảy xiết xoáy, nên cả ba thiếu niên lâm vào tình trạng đuối nước và bị cuốn trôi về phía hạ lưu. Cháu Ksor Y Luân may mắn được người dân phát hiện, cứu sống, 2 cháu còn lại mất tích.

Hiện trường đoạn sông gần Trạm bơm nước Mả Vôi mở ra trên diện rộng, nên công tác tìm kiếm nạn nhân vấp phải không ít khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo lúc 17h chiều cùng ngày, Đội CC&CNCH khu vực 11 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk điều động 7 cán bộ đến hiện trường phối hợp Công an, Quân sự xã Đức Bình và người dân sử dụng xuồng chèo, phao bơi, thiết bị lặn triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Cuộc tìm kiếm kéo dài đến hơn 22h đêm 13/9.

Đến 17h15’ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân thứ nhất là Ksor Y Thôn đã được tìm thấy trong tình trạng mắc kẹt dưới gốc cây ven bờ, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 30m. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến hơn 22h đêm thì tạm dừng, đến sáng nay (14/9) mới tiếp tục triển khai về phía hạ lưu khoảng 1.800m, thì phát hiện thi thể nạn nhân còn lại là cháu Lê Mô Y Sư.

Thi thể nạn nhân thứ hai được tìm thấy lúc 10h20' sáng 14/9.

Trước khi chuyển giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân.