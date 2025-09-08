Tìm nhân thân người đàn ông tử vong nghi do đuối nước trên sông Giăng

Lực lượng chức năng tìm thân nhân cho người đàn ông tử vong nghi do đuối nước trên sông Giăng, đoạn dưới chân cầu treo thuộc xã Tam Đồng (Nghệ An).

Ngày 8/9, thông tin từ Công an xã Tam Đồng (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tìm nhân thân người đàn ông tử vong nghi do đuối nước.

Trước đó, rạng sáng 7/9, trong lúc đi đánh cá, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Giăng, đoạn dưới chân cầu treo thuộc xã Tam Đồng (trước đây thuộc địa phận xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương).

Được biết, thi thể là nam giới, khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1,6m, thể tạng hơi béo, đã phân hủy, khó nhận dạng. Nạn nhân mặc áo thun sáng màu, quần đùi tối màu, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng tích cực triển khai tìm kiếm người đuối nước trên sông.

Qua nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện. Hiện công an xã Tam Đồng đã phát đi thông báo tìm nhân thân người đàn ông này.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân triển khai tìm kiếm tại khu vực cầu Hiếu 2 (giáp ranh giữa phường Tây Hiếu và phường Thái Hòa, Nghệ An) khi nhận được thông tin có người đuối nước.

Đến 7h25 sáng 8/9, lực lượng cứu hộ cùng nhân dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự.