Rủ bạn gái mới quen đi dạo phố rồi lừa cướp xe máy ở Hà Nội

Lợi dụng lúc bạn gái mới quen xuống xe sau buổi dạo phố đầu tiên, Linh bất ngờ bỏ chạy, cướp xe máy cùng điện thoại, ví tiền để trong cốp.

Ngày 13/8, Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Linh (SN 2000, HKTT: xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Văn Linh.

Trước đó, vào ngày 13/7/2025, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận đơn trình báo của chị T (SN 2000, trú tại: phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về việc bị một nam thanh niên cướp giật tài sản. Theo đơn trình báo, thời gian gần đây chị T quen một nam thanh niên tên “Tú”.

Tối 12/7/2025, “Tú” hẹn chị T đi dạo phố. Đối tượng dùng xe máy Honda Vision của chị để chở đi chơi. Khi về đến trước số nhà 151 Doãn Kế Thiện, đối tượng bảo sẽ đi bộ về từ đây. Lợi dụng lúc chị T vừa xuống xe, đối tượng “Tú” bất ngờ tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt chiếc xe máy cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 13 và 1 ví để trong cốp xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương, điều tra, xác minh sự việc. Đến ngày 9/8/2025, Công an phường Phú Diễn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang.

Tại cơ quan Công an, danh tính thật của “Tú” được xác định là Trần Văn Linh (SN 2000, HKTT: xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ). Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Linh từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

