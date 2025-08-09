Bắt đối tượng trộm xe máy của người dân ở Quảng Trị

Lợi dụng sơ hở của người dân, Hồ Văn Xon (Quảng Trị) đã đột nhập lấy trộm xe máy rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 9/8, Công an xã A Dơi (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Hồ Văn Xon (SN 2005, trú tại thôn Ra Man, xã A Dơi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 31/5, Hồ Văn Xon đã lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc xe mô tô tại thôn Ra Man, xã A Dơi (thuộc địa bàn xã Xy cũ trước khi sáp nhập).

Đối tượng Hồ Văn Xon bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau quá trình điều tra, ngày 6/8, cơ quan Công an xác định, bắt giữ Hồ Văn Xon là đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, Hồ Văn Xon đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Xon về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự.

