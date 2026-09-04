Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Robot bất ngờ “tung cước” sau khi bị khách đẩy ở cửa hàng công nghệ

Một robot tại cửa hàng công nghệ ở Saratov, Nga bất ngờ thực hiện loạt động tác giống đấm, đá sau khi bị một khách hàng dùng tay đẩy.

Trường Hân t/h

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại tình huống bất ngờ xảy ra bên trong cửa hàng công nghệ Volga Electronics ở thành phố Saratov, Nga.

Video: Volgastore64 / Instagram

Theo video, một robot tiến về phía một người đàn ông khi người này bước vào cửa hàng. Ban đầu, vị khách đưa tay về phía robot như muốn bắt tay. Tuy nhiên, khi cỗ máy không có phản ứng, người đàn ông dường như chuyển sang trêu đùa và dùng tay đẩy robot ra xa.

Chỉ vài giây sau, robot bất ngờ có phản ứng mạnh. Cỗ máy 'tự bật nhạc' như trong phim và liên tục thực hiện những động tác giống các cú đấm và đá về phía người đàn ông.

Trước tình huống này, hai nhân viên cửa hàng nhanh chóng tiến đến can thiệp và cố gắng giữ robot lại. Dù vậy, cỗ máy vẫn tiếp tục hướng về phía vị khách.

Đoạn phim sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh luận về mức độ an toàn của những robot có khả năng thực hiện các chuyển động phức tạp và tương tác với con người.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận nguyên nhân chính xác khiến robot chuyển sang trạng thái phản ứng mạnh như trong video. Cũng chưa rõ toàn bộ sự việc là tình huống ngoài ý muốn hay một màn trình diễn được dàn dựng.

Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ lo ngại trước tốc độ phát triển của robot và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt khi các cỗ máy ngày càng có khả năng vận động và tương tác phức tạp.

Một bình luận trên X cho rằng con người có thể sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống tương tự nếu robot tiếp tục được phát triển với khả năng vận động và tương tác ngày càng cao.

#robot #công nghệ #Saratov #AI #an toàn #robot phản ứng

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Hà Nội cho phép thử nghiệm xe tự hành, robotaxi và robot thông minh

UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép thử nghiệm có kiểm soát dự án vận hành xe tự hành, robotaxi và robot thông minh, thời gian thực hiện dự án trong 24 tháng.

Video: Hà Nội 'mở đường' cho xe tự hành ra khỏi phòng thí nghiệm (Theo VTV Times).

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4554/QĐ-UBND cho phép Công ty cổ phần Phenikaa-X thực hiện thử nghiệm có kiểm soát dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ bão SAUDEL đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, có nơi trên 150 mm.