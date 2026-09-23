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[SPOTLIGHT] Từ 1/11, ngân hàng chia sẻ thông tin tín dụng phải được khách hàng đồng ý

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[SPOTLIGHT] Từ 1/11, ngân hàng chia sẻ thông tin tín dụng phải được khách hàng đồng ý

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 46 từ 1/11, quy định tổ chức tín dụng chia sẻ thông tin khách hàng cần có sự đồng ý rõ ràng.

Minh Quân - Hà Anh
#Chia sẻ thông tin tín dụng #Ngân hàng Nhà nước #Thông tư 46 #Tổ chức tín dụng #Quy định khách hàng

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