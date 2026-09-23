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[SPOTLIGHT] Cục Thuế nhấn mạnh: Phải khai thuế dù không phát sinh thuế phải nộp

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[SPOTLIGHT] Cục Thuế nhấn mạnh: Phải khai thuế dù không phát sinh thuế phải nộp

Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp: khai thuế là nghĩa vụ bắt buộc, kể cả khi số thuế phải nộp là không. Tránh bị phạt nặng.

Minh Quân - Hà Anh
#Khai thuế #Nghĩa vụ thuế #Phạt thuế #Cục Thuế #Kê khai thuế

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