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[SPOTLIGHT] HAGL Agrico của Trần Bá Dương: Lỗ lũy kế 13.200 tỷ, Bầu Đức đã rút lui

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[SPOTLIGHT] HAGL Agrico của Trần Bá Dương: Lỗ lũy kế 13.200 tỷ, Bầu Đức đã rút lui

HAGL Agrico lỗ lũy kế hơn 13.200 tỷ đồng, kiểm toán cảnh báo khả năng hoạt động liên tục; ông Trần Bá Dương qua Thaco là chủ nợ lớn nhất.

Minh Quân - Hà Anh
#HAGL Agrico #Lỗ lũy kế #Trần Bá Dương #Bầu Đức #Kiểm toán

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