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[SPOTLIGHT] Thanh long Việt mất giá còn 1.000 đồng, làm gì để lấy lại vị thế tỷ đô?

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[SPOTLIGHT] Thanh long Việt mất giá còn 1.000 đồng, làm gì để lấy lại vị thế tỷ đô?

Thanh long Việt giảm giá còn 1.000-3.000 đồng/kg, xuất khẩu giảm, chuyên gia đề xuất nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường quốc tế.

Minh Quân - Hà Anh
#Thanh long Việt Nam #Xuất khẩu trái cây #Chất lượng nông sản #Thị trường Nhật Bản #Thị trường Mỹ

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