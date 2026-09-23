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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính: Cuộc đua giải ngân vốn đầu tư công căng thẳng khi về đích

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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính: Cuộc đua giải ngân vốn đầu tư công căng thẳng khi về đích

Đến đầu tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 513 nghìn tỷ đồng, thúc đẩy tăng trưởng GDP và hoàn thành kế hoạch năm

Minh Quân - Hà Anh
#Giải ngân vốn đầu tư công #Tài chính #Tăng trưởng GDP #Chỉ tiêu kế hoạch #Bộ Tài chính

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