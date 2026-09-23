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[SPOTLIGHT] Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu kỷ lục, lãi suất huy động vẫn neo trên 9%

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[SPOTLIGHT] Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu kỷ lục, lãi suất huy động vẫn neo trên 9%

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, trong khi lãi suất huy động vẫn duy trì trên 9%, phản ánh trạng thái thị trường tài chính hiện nay.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãi suất liên ngân hàng #Lãi suất huy động #Ngân hàng Nhà nước #Thị trường tiền tệ #Chính sách tiền tệ

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