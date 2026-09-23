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[SPOTLIGHT] Bắc Ninh: Cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

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[SPOTLIGHT] Bắc Ninh: Cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo nhân lực để doanh nghiệp Việt mở rộng ra thị trường quốc tế trong khu công nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#Bắc Ninh #Chuyển đổi số #Đào tạo nhân lực #Chuỗi cung ứng toàn cầu #Doanh nghiệp Việt

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