Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Chính phủ chỉ đạo: Địa phương cần thiết mới sắp xếp xã phường
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn sắp xếp xã phường cần thiết, báo cáo Quốc hội tháng 10, hơn 700 xã chưa đạt chuẩn diện tích, dân số.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn sắp xếp xã phường cần thiết, báo cáo Quốc hội tháng 10, hơn 700 xã chưa đạt chuẩn diện tích, dân số.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn sắp xếp xã phường cần thiết, báo cáo Quốc hội tháng 10, hơn 700 xã chưa đạt chuẩn diện tích, dân số.
Takashimaya Việt Nam đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ hàng xa xỉ và chiến lược tiếp cận khách hàng trẻ tại các đô thị lớn trong bối cảnh thị trường chững lại.
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Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất miễn truy thu lệ phí môn bài, tiền phạt chậm nộp cho doanh nghiệp chết lâm sàng sau rà soát 100 nghìn mã số thuế đầu năm.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn sắp xếp xã phường cần thiết, báo cáo Quốc hội tháng 10, hơn 700 xã chưa đạt chuẩn diện tích, dân số.
Takashimaya Việt Nam đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ hàng xa xỉ và chiến lược tiếp cận khách hàng trẻ tại các đô thị lớn trong bối cảnh thị trường chững lại.
Bộ Xây dựng đề xuất giữ 5% tiền mua nhà tại ngân hàng, chỉ giải tỏa khi có sổ đỏ; Luật sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cuối 2026.
Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo nhân lực để doanh nghiệp Việt mở rộng ra thị trường quốc tế trong khu công nghiệp.
UBND TP.HCM phạt Sơn Kim Land vì bán 136 căn hộ Gateway Thảo Điền cho khối ngoại không báo cáo, chủ đầu tư khẳng định không vượt hạn mức.
Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp: khai thuế là nghĩa vụ bắt buộc, kể cả khi số thuế phải nộp là không. Tránh bị phạt nặng.
Vingroup, Đại Quang Minh đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng metro tại Hà Nội, TP.HCM để đáp ứng nhu cầu vốn đường sắt dự kiến vượt 1,5 triệu tỷ đồng đến 2030.
Chủ đầu tư khu đô thị Sala Thủ Thiêm thuộc hệ sinh thái Thaco chuyển sang xây đường sắt, mục tiêu doanh thu 37.000 tỷ đồng năm 2027, cạnh tranh cùng VinSpeed.
UBND TP.HCM cấp hơn 2.100 m2 đất cho Công ty Phát Đạt tại dự án quận 7, theo kết luận thanh tra số 365 của Thanh tra Chính phủ.
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất miễn truy thu lệ phí môn bài, tiền phạt chậm nộp cho doanh nghiệp chết lâm sàng sau rà soát 100 nghìn mã số thuế đầu năm.
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