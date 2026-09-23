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[SPOTLIGHT] Chính phủ chỉ đạo: Địa phương cần thiết mới sắp xếp xã phường

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[SPOTLIGHT] Chính phủ chỉ đạo: Địa phương cần thiết mới sắp xếp xã phường

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn sắp xếp xã phường cần thiết, báo cáo Quốc hội tháng 10, hơn 700 xã chưa đạt chuẩn diện tích, dân số.

Minh Quân - Hà Anh
#Sắp xếp xã phường #Chính phủ #Bộ Nội vụ #Diện tích dân số xã phường #Quốc hội

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