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[SPOTLIGHT] Cảnh báo bánh Trung thu nhà làm: Nguy cơ ngộ độc từ sản phẩm không nguồn gốc

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[SPOTLIGHT] Cảnh báo bánh Trung thu nhà làm: Nguy cơ ngộ độc từ sản phẩm không nguồn gốc

Bánh Trung thu handmade bán tràn lan, nhiều cơ sở thiếu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, gây nguy cơ ngộ độc cho người tiêu dùng.

Minh Quân - Hà Anh
#Bánh Trung thu handmade #An toàn thực phẩm #Ngộ độc thực phẩm #Nguồn gốc sản phẩm #Bán hàng trực tuyến

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