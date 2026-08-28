Hà Nội cho phép thử nghiệm xe tự hành, robotaxi và robot thông minh.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4554/QĐ-UBND cho phép Công ty cổ phần Phenikaa-X thực hiện thử nghiệm có kiểm soát dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh”.
Theo đó, các loại phương tiện được phép thử nghiệm bao gồm: xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Phạm vi thử nghiệm giới hạn tại các tuyến đường cố định thuộc Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và cơ sở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc.
Thời gian thử nghiệm dự kiến kéo dài 24 tháng. Trong quá trình này, một số quy định hiện hành về giao thông đường bộ, đăng ký, đăng kiểm phương tiện và tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ tạm thời không áp dụng để phục vụ mục đích nghiên cứu, kiểm chứng công nghệ.
Để đảm bảo an toàn, UBND Thành phố yêu cầu các phương tiện thử nghiệm phải có người giám sát an toàn tại vị trí lái (đối với xe buýt, robotaxi) hoặc giám sát hiện trường (đối với robot dọn vệ sinh, giao hàng) để can thiệp kịp thời.
Dự án không được phép tổ chức kinh doanh vận tải thương mại hay thu phí trong thời gian thử nghiệm. Ban quản lý các Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Thành phố được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá trình này.
Trước Hà Nội, vào tháng 10/2022, chính quyền tỉnh Bình Dương đã đồng ý cho phép chạy thử nghiệm trên đoàn đường dài 750m đối với phương tiện xe không người lái mang tên Phenikaa.
Thử nghiệm này nằm trong khuôn khổ nghiên cứu hiện thực hóa phát triển đô thị kiểu TOD (Transit Oriented Development) là lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị, từ đó hình thành tiếp hệ thống giao thông phân tán. Chiếc xe này đã di chuyển trên lộ trình vòng cung dài 750m kết nối tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương và Khu thương mại Hikari.
Vào tháng 3/2021, tập đoàn trong nước - Phenikaa đã giới thiệu nguyên mẫu (Prototype) xe tự hành cấp độ 4 tại Việt Nam. Nhà sản xuất cho biết mẫu xe tự hành Phenikaa được hoàn thiện trong 6 tháng bằng nhân lực của tập đoàn này tại Việt Nam. Và được ứng dụng hàng loạt công nghệ lái tự động đã được biết trên thế giới như cảm biến Lidar, SLAM, học máy, học sâu... và sở hữu 40 tính năng phục vụ cho khả năng tự lái cấp độ 4 theo tiêu chuẩn được xây dựng bởi Hiệp hội Kỹ sư ô tô Mỹ (SAE), được làm 04 nhóm hệ thống: Hệ thống kiểm soát làn; Hệ thống an toàn, Hệ thống nhận diện, và Hệ thống điều khiển thông minh.