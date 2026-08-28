UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép thử nghiệm có kiểm soát dự án vận hành xe tự hành, robotaxi và robot thông minh, thời gian thực hiện dự án trong 24 tháng.

Video: Hà Nội 'mở đường' cho xe tự hành ra khỏi phòng thí nghiệm (Theo VTV Times).

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4554/QĐ-UBND cho phép Công ty cổ phần Phenikaa-X thực hiện thử nghiệm có kiểm soát dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh”.

Theo đó, các loại phương tiện được phép thử nghiệm bao gồm: xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Phạm vi thử nghiệm giới hạn tại các tuyến đường cố định thuộc Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và cơ sở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc.

Hà Nội cho phép thử nghiệm xe tự hành, robotaxi và robot thông minh.

Thời gian thử nghiệm dự kiến kéo dài 24 tháng. Trong quá trình này, một số quy định hiện hành về giao thông đường bộ, đăng ký, đăng kiểm phương tiện và tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ tạm thời không áp dụng để phục vụ mục đích nghiên cứu, kiểm chứng công nghệ.

Để đảm bảo an toàn, UBND Thành phố yêu cầu các phương tiện thử nghiệm phải có người giám sát an toàn tại vị trí lái (đối với xe buýt, robotaxi) hoặc giám sát hiện trường (đối với robot dọn vệ sinh, giao hàng) để can thiệp kịp thời.

Dự án không được phép tổ chức kinh doanh vận tải thương mại hay thu phí trong thời gian thử nghiệm. Ban quản lý các Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Thành phố được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá trình này.