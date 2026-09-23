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[SPOTLIGHT] Bộ Xây dựng đề xuất giữ 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi có sổ đỏ

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[SPOTLIGHT] Bộ Xây dựng đề xuất giữ 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi có sổ đỏ

Bộ Xây dựng đề xuất giữ 5% tiền mua nhà tại ngân hàng, chỉ giải tỏa khi có sổ đỏ; Luật sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cuối 2026.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách nhà ở #Tiền mua nhà #Sổ đỏ #Luật sửa đổi #Ngân hàng

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