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[SPOTLIGHT] TP.HCM bổ sung hơn 2.100 m2 đất cho dự án Phát Đạt theo kết luận thanh tra

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[SPOTLIGHT] TP.HCM bổ sung hơn 2.100 m2 đất cho dự án Phát Đạt theo kết luận thanh tra

UBND TP.HCM cấp hơn 2.100 m2 đất cho Công ty Phát Đạt tại dự án quận 7, theo kết luận thanh tra số 365 của Thanh tra Chính phủ.

Minh Quân - Hà Anh
#TP.HCM #Dự án Phát Đạt #Cấp đất #Thanh tra Chính phủ #Quận 7

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