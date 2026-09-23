Minh Quân - Hà Anh
HOT VIDEO
[SPOTLIGHT] Sơn Kim Land phản hồi về vụ phạt bán 136 căn hộ cho khối ngoại tại TP.HCM
UBND TP.HCM phạt Sơn Kim Land vì bán 136 căn hộ Gateway Thảo Điền cho khối ngoại không báo cáo, chủ đầu tư khẳng định không vượt hạn mức.
[SPOTLIGHT] Cục Thuế nhấn mạnh: Phải khai thuế dù không phát sinh thuế phải nộp
Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp: khai thuế là nghĩa vụ bắt buộc, kể cả khi số thuế phải nộp là không. Tránh bị phạt nặng.
[SPOTLIGHT] Cuộc đua metro nghìn tỷ tại Hà Nội và TP.HCM của Vingroup, Đại Quang Minh
Vingroup, Đại Quang Minh đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng metro tại Hà Nội, TP.HCM để đáp ứng nhu cầu vốn đường sắt dự kiến vượt 1,5 triệu tỷ đồng đến 2030.
[SPOTLIGHT] Đại Quang Minh chuyển sang xây đường sắt, cuộc đua nghìn tỷ cùng VinSpeed
Chủ đầu tư khu đô thị Sala Thủ Thiêm thuộc hệ sinh thái Thaco chuyển sang xây đường sắt, mục tiêu doanh thu 37.000 tỷ đồng năm 2027, cạnh tranh cùng VinSpeed.
[SPOTLIGHT] TP.HCM bổ sung hơn 2.100 m2 đất cho dự án Phát Đạt theo kết luận thanh tra
UBND TP.HCM cấp hơn 2.100 m2 đất cho Công ty Phát Đạt tại dự án quận 7, theo kết luận thanh tra số 365 của Thanh tra Chính phủ.
[SPOTLIGHT] Đề xuất miễn truy thu thuế cho hàng vạn doanh nghiệp chết lâm sàng
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất miễn truy thu lệ phí môn bài, tiền phạt chậm nộp cho doanh nghiệp chết lâm sàng sau rà soát 100 nghìn mã số thuế đầu năm.
[SPOTLIGHT] Chính phủ siết kỷ cương chung cư: Dùng sai mục đích phạt tới 130 triệu đồng
Chính phủ áp dụng Nghị định mới từ ngày 26/8, nâng mức phạt dùng chung cư sai mục đích lên 100-130 triệu đồng, gấp hơn 3 lần quy định cũ.
[SPOTLIGHT] Kỷ lục 770 tỷ USD xuất nhập khẩu: Cơ hội hay thách thức cho Việt Nam?
Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 770 tỷ USD trong 8 tháng, ngành điện tử nhập siêu 60 tỷ USD. Chính phủ đề xuất giảm phụ thuộc ngoại để cân đối kinh tế.
[SPOTLIGHT] Cuộc đua tỷ đô của Aeon và Central Retail tại Việt Nam
Aeon rót 1,5 tỷ USD, sắp mở 3 trung tâm thương mại tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh; Central Retail dự kiến mở thêm 10-12 trung tâm đến 2028.
[SPOTLIGHT] TPHCM giải ngân 85.000 tỷ đồng, dự án hạ tầng khởi công mới
TPHCM giải ngân gần 85.000 tỷ đồng trong 8 tháng, đạt 60% kế hoạch, đặt mục tiêu hoàn thành 100% vào cuối năm.