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[SPOTLIGHT] Sơn Kim Land phản hồi về vụ phạt bán 136 căn hộ cho khối ngoại tại TP.HCM

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[SPOTLIGHT] Sơn Kim Land phản hồi về vụ phạt bán 136 căn hộ cho khối ngoại tại TP.HCM

UBND TP.HCM phạt Sơn Kim Land vì bán 136 căn hộ Gateway Thảo Điền cho khối ngoại không báo cáo, chủ đầu tư khẳng định không vượt hạn mức.

Minh Quân - Hà Anh
#Sơn Kim Land #Bán căn hộ #TP.HCM #Quản lý bất động sản #Khối ngoại

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