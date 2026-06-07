Rà soát 2 sản phẩm Nature’s Own và một số lô kẹo Allen’s trên các sàn TMĐT

Ngày 5/6/2026, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương liên quan đến:

Cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature’s Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm. Hai sản phẩm bị thu hồi cụ thể gồm: Nature’s Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4/2028; Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150mg (loại 300 viên), số lô 1665576, hạn sử dụng là tháng 4/2028. Hai sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026 (Công văn số 1016/ /ATTP-SP).

Hai sản phẩm thực phẩm chức năng phổ biến của Nature’s Own bị thu hồi. (Ảnh: TGA)



Cảnh báo về việc thu hồi một số lô sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g do phát hiện có dị vật. Đây là một loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các siêu thị lớn trên khắp Australia như Coles, Woolworths, các cửa hàng độc lập như IGA... sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g thu hồi có hạn sử dụng là ngày 30/6/2027, thuộc các mã lô 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941, 6088T941 (Công văn số 1017/ /ATTP-SP).

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Mời độc giả xem video Úc thu hồi TPCN Nature’s Own và kẹo Allen’s vì lẫn kính, nhựa

​