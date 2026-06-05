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Bạn đọc - Phản biện

Thu hồi một số lô kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g do phát hiện có dị vật

Bộ Y tế vừa cho biết, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia–New Zealand thông tin việc thu hồi một số lô kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g do phát hiện dị vật.

Bình Nguyên

Theo thông tin cảnh báo của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia–New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số lô sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g do phát hiện có dị vật; đây là một loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các siêu thị lớn trên khắp Australia như Coles, Woolworths, các cửa hàng độc lập như IGA... sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g thu hồi có hạn sử dụng là ngày 30/6/2027, thuộc các mã lô 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941, 6088T941.

Sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g đang bị thu hồi tại Australia. (Ảnh: Kati Keksi)/Nguồn nhandan.vn

Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì sản phẩm Kẹo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, ngày 4/6/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

FSANZ cảnh báo việc tiêu thụ sản phẩm có thể gây nguy cơ tổn thương nếu tồn tại dị vật, tùy thuộc vào kích thước và mức độ nhiễm.

Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm thuộc lô bị ảnh hưởng, mang trả lại nơi mua để được hoàn tiền đầy đủ và liên hệ cơ sở y tế nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc lo ngại về sức khỏe.

Theo nhà sản xuất, sự cố được xác định xuất phát từ lỗi thiết bị tại một đơn vị sản xuất gia công, dẫn đến việc một số mảnh nhựa nhỏ có thể đã bị bong ra trong quá trình sản xuất.

Đại diện Allen’s cho biết ngay khi phát hiện vấn đề, công ty đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan quản lý và các hệ thống bán lẻ, đồng thời tiến hành thu hồi sản phẩm để đảm bảo an toàn người tiêu dùng.

Đây là đợt thu hồi mang tính phòng ngừa, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc, đồng thời giảm thiểu mọi rủi ro tiềm ẩn cho người tiêu dùng tại Australia.

Mời độc giả xem video Úc thu hồi TPCN Nature’s Own và Allen’s vì lẫn kính, nhựa
#kẹo #thu hồi #dị vật #Allen’s #Australia #an toàn thực phẩm

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