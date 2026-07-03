Quy trình "thần tốc" trao thầu cho Công ty Xây dựng Hừng Đông: Có dàn trải nguồn lực? [Kỳ 1]

Điệp khúc trúng thầu liên tiếp các dự án xây lắp chỉ trong vòng từ 1 đến 3 ngày sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, kèm theo tiến độ thi công ngặt nghèo đang đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực thi thực tế của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong công tác quản trị rủi ro dòng vốn đầu tư công và tuân thủ pháp lý đấu thầu hiện nay, năng lực thực tế của nhà thầu là yếu tố cốt lõi hàng đầu bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Việc một đơn vị có dấu hiệu dàn trải nguồn lực khi nhận thầu dồn dập nhiều dự án cùng một thời điểm luôn là vấn đề được các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt giám sát. Qua đối soát hồ sơ gốc và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lịch sử hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông đang bộc lộ những dấu hiệu đặc trưng cần được làm rõ.

Bức tranh tương phản giữa khối lượng công việc và quy trình trao thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông (Mã số thuế: 3401093127) được thành lập ngày 16/12/2014, đăng ký trụ sở chính sau sáp nhập địa giới hành chính tại số 76 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, do ông Hồ Văn Nhựt làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Biểu đồ hoạt động của doanh nghiệp này ghi nhận những con số vô cùng đáng chú ý. Tính đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông đã tham gia tổng cộng 49 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 44 gói, trượt 4 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả độc lập và liên danh) đạt hơn 30,2 tỷ đồng.

Đáng lưu tâm, cơ cấu trúng thầu của doanh nghiệp cho thấy sự phụ thuộc rất lớn vào các hình thức giao thầu không qua cạnh tranh rộng rãi. Có tới hơn 14 tỷ đồng (chiếm trên 46% tổng giá trị trúng thầu) được thực hiện thông qua các quyết định chỉ định thầu trực tiếp. Hiện tượng này đặt ra câu hỏi về cơ hội tiếp cận bình đẳng của các nhà thầu địa phương khác khi dòng vốn đầu tư công phân bổ về cấp cơ sở.

Quy trình "siêu tốc" 1 đến 3 ngày: Mật độ trúng thầu dồn dập

Để thấy rõ hơn tính chất bất thường trong mật độ nhận việc của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông, dữ liệu đối soát trực tiếp từ các Quyết định gốc ghi nhận một quy trình trao thầu "siêu tốc" đến mức khó tin.

Tại địa bàn xã Hàm Kiệm, Quyết định số 105/QĐ-PKT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án Sửa chữa Nhà vệ sinh học sinh các trường học được ông Vũ Thế Tài - Trưởng phòng Kinh tế xã ký ban hành vào ngày 19/05/2026. Thật bất ngờ, chỉ đúng 01 ngày sau (ngày 20/05/2026), ông Vũ Thế Tài đã lập tức ký Quyết định số 115/QĐ-PKT phê duyệt cho Công ty Hừng Đông trúng gói thầu Xây lắp số 03 với giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.

Nguồn: MSC

Kịch bản "thần tốc" tương tự lặp lại tại Văn phòng HĐND và UBND phường Mũi Né. Ngày 22/05/2026, ông Huỳnh Thúc Chí - Chánh Văn phòng ký hai Quyết định số 50/QĐ-VP và 51/QĐ-VP phê duyệt KHLCNT cho hai dự án lớn: Cải tạo khu vực trước trụ sở UBND phường Hàm Tiến cũ và Bãi đậu xe đường Hồ Xuân Hương. Chỉ 03 ngày sau (ngày 25/05/2026, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần), ông Huỳnh Thúc Chí tiếp tục ký các Quyết định số 56/QĐ-VP và 57/QĐ-VP, phê duyệt cho Công ty Hừng Đông trúng thầu các gói xây lắp của cả hai dự án này với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng.

Việc hoàn thiện toàn bộ thủ tục từ khi KHLCNT có hiệu lực đến khâu chuẩn bị dự thảo hợp đồng, gửi cho nhà thầu, thương thảo, đánh giá năng lực và ra quyết định phê duyệt các gói thầu xây lắp tiền tỷ chỉ trong vòng 1 đến 3 ngày là một khoảng thời gian rất ngắn. Điều này đặt ra nghi vấn lớn về việc quy trình thẩm định năng lực hồ sơ đề xuất tại các cơ quan quản lý cấp cơ sở có dấu hiệu chỉ mang tính hình thức.

Sức ép tiến độ và trở lực pháp lý về nhân sự chủ chốt

Phân tích sâu vào các quyết định phê duyệt gốc, tài liệu thể hiện một trở lực pháp lý cực lớn cản trở tính khả thi khi thực hiện hợp đồng. Tại dự án Bãi đỗ xe đường Hồ Xuân Hương, Quyết định số 51/QĐ-VP ấn định thời gian thi công xây lắp là 70 ngày. Tại dự án trước trụ sở UBND phường Hàm Tiến cũ, Quyết định số 50/QĐ-VP quy định thời gian thực hiện là 90 ngày. Tại dự án sửa chữa nhà vệ sinh các trường học xã Hàm Kiệm, thời gian thi công cũng bị siết chặt trong 90 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ).

Như vậy, tính toán cơ học từ mốc cuối tháng 5/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông phải đồng thời triển khai ít nhất 3 dự án xây lắp hạ tầng lớn chạy song song với tổng giá trị hơn 4,7 tỷ đồng. Đi kèm với đó là nghĩa vụ cắt cử các tổ kỹ sư thực hiện khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật tại nhiều địa phương khác (như gói thầu tư vấn tại Tân Thành, Tiến Lợi, Hàm Thuận Nam...).

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Theo quy định chặt chẽ tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nhân sự trong đấu thầu, nhà thầu tuyệt đối không được phép bố trí trùng lặp nhân sự chủ chốt (đặc biệt là Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật chính) cho các gói thầu có thời gian thi công chồng chéo, giao thoa nhau. Đây là hàng rào kỹ thuật bắt buộc để ngăn chặn tình trạng nhà thầu chỉ ghi tên trên hồ sơ nhưng ngoài hiện trường lại bỏ trống, thả nổi công tác giám sát kỹ thuật."

Việc một đơn vị tổ chức thi công đồng thời tại nhiều địa bàn khác nhau dưới sức ép tiến độ chóng vánh từ 70 đến 90 ngày, nếu tuân thủ nghiêm ngặt quy định không trùng lặp nhân sự của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, là một bài toán vô cùng nan giải. Câu hỏi đặt ra là các chủ đầu tư cấp cơ sở đã tiến hành đối soát, kiểm tra chéo hồ sơ nhân sự chủ chốt của Hừng Đông như thế nào trong quy trình "siêu tốc" từ 1 đến 3 ngày trước khi đặt bút ký quyết định phê duyệt?

Nguy cơ thả nổi chất lượng và chuyển nhượng thầu

Khi năng lực thi công tại hiện trường có dấu hiệu không tương xứng với khối lượng công việc khổng lồ, hệ quả tiềm ẩn là nguy cơ công trình bị thả nổi chất lượng hoặc xuất hiện hành vi chuyển nhượng thầu trái quy định pháp luật (giao khoán lại cho các đội thợ tự phát địa phương quản lý). Hành vi chuyển nhượng thầu vượt quá tỷ lệ cho phép mà không được chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản là nội dung bị nghiêm cấm hoàn toàn tại khoản 4a Điều 82 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15).

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo kiên quyết nhằm chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu, yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu các chủ đầu tư lạm dụng kẽ hở pháp luật để trao thầu cho các doanh nghiệp không đủ năng lực thực tế, gây rủi ro lớn cho độ bền vững của công trình công cộng. Vụ việc trúng thầu dồn dập với quy trình "thần tốc" của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông chính là một tín hiệu cần được các cơ quan chức năng, thanh tra chuyên ngành tỉnh Lâm Đồng xem xét làm rõ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Vòng tròn liên kết tại Mũi Né và Hàm Kiệm: Dấu hiệu thiếu cạnh tranh trong đấu thầu