Quy trình "thần tốc" trao thầu cho Công ty Xây dựng Hừng Đông: Có dàn trải nguồn lực? [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong công tác quản trị rủi ro dòng vốn đầu tư công và tuân thủ pháp lý đấu thầu hiện nay, năng lực thực tế của nhà thầu là yếu tố cốt lõi hàng đầu bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Việc một đơn vị có dấu hiệu dàn trải nguồn lực khi nhận thầu dồn dập nhiều dự án cùng một thời điểm luôn là vấn đề được các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt giám sát. Qua đối soát hồ sơ gốc và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lịch sử hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông đang bộc lộ những dấu hiệu đặc trưng cần được làm rõ.
Bức tranh tương phản giữa khối lượng công việc và quy trình trao thầu
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông (Mã số thuế: 3401093127) được thành lập ngày 16/12/2014, đăng ký trụ sở chính sau sáp nhập địa giới hành chính tại số 76 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, do ông Hồ Văn Nhựt làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Biểu đồ hoạt động của doanh nghiệp này ghi nhận những con số vô cùng đáng chú ý. Tính đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông đã tham gia tổng cộng 49 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 44 gói, trượt 4 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả độc lập và liên danh) đạt hơn 30,2 tỷ đồng.
Đáng lưu tâm, cơ cấu trúng thầu của doanh nghiệp cho thấy sự phụ thuộc rất lớn vào các hình thức giao thầu không qua cạnh tranh rộng rãi. Có tới hơn 14 tỷ đồng (chiếm trên 46% tổng giá trị trúng thầu) được thực hiện thông qua các quyết định chỉ định thầu trực tiếp. Hiện tượng này đặt ra câu hỏi về cơ hội tiếp cận bình đẳng của các nhà thầu địa phương khác khi dòng vốn đầu tư công phân bổ về cấp cơ sở.
Quy trình "siêu tốc" 1 đến 3 ngày: Mật độ trúng thầu dồn dập
Để thấy rõ hơn tính chất bất thường trong mật độ nhận việc của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông, dữ liệu đối soát trực tiếp từ các Quyết định gốc ghi nhận một quy trình trao thầu "siêu tốc" đến mức khó tin.
Tại địa bàn xã Hàm Kiệm, Quyết định số 105/QĐ-PKT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án Sửa chữa Nhà vệ sinh học sinh các trường học được ông Vũ Thế Tài - Trưởng phòng Kinh tế xã ký ban hành vào ngày 19/05/2026. Thật bất ngờ, chỉ đúng 01 ngày sau (ngày 20/05/2026), ông Vũ Thế Tài đã lập tức ký Quyết định số 115/QĐ-PKT phê duyệt cho Công ty Hừng Đông trúng gói thầu Xây lắp số 03 với giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.
Kịch bản "thần tốc" tương tự lặp lại tại Văn phòng HĐND và UBND phường Mũi Né. Ngày 22/05/2026, ông Huỳnh Thúc Chí - Chánh Văn phòng ký hai Quyết định số 50/QĐ-VP và 51/QĐ-VP phê duyệt KHLCNT cho hai dự án lớn: Cải tạo khu vực trước trụ sở UBND phường Hàm Tiến cũ và Bãi đậu xe đường Hồ Xuân Hương. Chỉ 03 ngày sau (ngày 25/05/2026, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần), ông Huỳnh Thúc Chí tiếp tục ký các Quyết định số 56/QĐ-VP và 57/QĐ-VP, phê duyệt cho Công ty Hừng Đông trúng thầu các gói xây lắp của cả hai dự án này với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng.
Việc hoàn thiện toàn bộ thủ tục từ khi KHLCNT có hiệu lực đến khâu chuẩn bị dự thảo hợp đồng, gửi cho nhà thầu, thương thảo, đánh giá năng lực và ra quyết định phê duyệt các gói thầu xây lắp tiền tỷ chỉ trong vòng 1 đến 3 ngày là một khoảng thời gian rất ngắn. Điều này đặt ra nghi vấn lớn về việc quy trình thẩm định năng lực hồ sơ đề xuất tại các cơ quan quản lý cấp cơ sở có dấu hiệu chỉ mang tính hình thức.
Sức ép tiến độ và trở lực pháp lý về nhân sự chủ chốt
Phân tích sâu vào các quyết định phê duyệt gốc, tài liệu thể hiện một trở lực pháp lý cực lớn cản trở tính khả thi khi thực hiện hợp đồng. Tại dự án Bãi đỗ xe đường Hồ Xuân Hương, Quyết định số 51/QĐ-VP ấn định thời gian thi công xây lắp là 70 ngày. Tại dự án trước trụ sở UBND phường Hàm Tiến cũ, Quyết định số 50/QĐ-VP quy định thời gian thực hiện là 90 ngày. Tại dự án sửa chữa nhà vệ sinh các trường học xã Hàm Kiệm, thời gian thi công cũng bị siết chặt trong 90 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ).
Như vậy, tính toán cơ học từ mốc cuối tháng 5/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông phải đồng thời triển khai ít nhất 3 dự án xây lắp hạ tầng lớn chạy song song với tổng giá trị hơn 4,7 tỷ đồng. Đi kèm với đó là nghĩa vụ cắt cử các tổ kỹ sư thực hiện khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật tại nhiều địa phương khác (như gói thầu tư vấn tại Tân Thành, Tiến Lợi, Hàm Thuận Nam...).
Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Theo quy định chặt chẽ tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nhân sự trong đấu thầu, nhà thầu tuyệt đối không được phép bố trí trùng lặp nhân sự chủ chốt (đặc biệt là Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật chính) cho các gói thầu có thời gian thi công chồng chéo, giao thoa nhau. Đây là hàng rào kỹ thuật bắt buộc để ngăn chặn tình trạng nhà thầu chỉ ghi tên trên hồ sơ nhưng ngoài hiện trường lại bỏ trống, thả nổi công tác giám sát kỹ thuật."
Việc một đơn vị tổ chức thi công đồng thời tại nhiều địa bàn khác nhau dưới sức ép tiến độ chóng vánh từ 70 đến 90 ngày, nếu tuân thủ nghiêm ngặt quy định không trùng lặp nhân sự của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, là một bài toán vô cùng nan giải. Câu hỏi đặt ra là các chủ đầu tư cấp cơ sở đã tiến hành đối soát, kiểm tra chéo hồ sơ nhân sự chủ chốt của Hừng Đông như thế nào trong quy trình "siêu tốc" từ 1 đến 3 ngày trước khi đặt bút ký quyết định phê duyệt?
Nguy cơ thả nổi chất lượng và chuyển nhượng thầu
Khi năng lực thi công tại hiện trường có dấu hiệu không tương xứng với khối lượng công việc khổng lồ, hệ quả tiềm ẩn là nguy cơ công trình bị thả nổi chất lượng hoặc xuất hiện hành vi chuyển nhượng thầu trái quy định pháp luật (giao khoán lại cho các đội thợ tự phát địa phương quản lý). Hành vi chuyển nhượng thầu vượt quá tỷ lệ cho phép mà không được chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản là nội dung bị nghiêm cấm hoàn toàn tại khoản 4a Điều 82 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15).
Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo kiên quyết nhằm chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu, yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu các chủ đầu tư lạm dụng kẽ hở pháp luật để trao thầu cho các doanh nghiệp không đủ năng lực thực tế, gây rủi ro lớn cho độ bền vững của công trình công cộng. Vụ việc trúng thầu dồn dập với quy trình "thần tốc" của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông chính là một tín hiệu cần được các cơ quan chức năng, thanh tra chuyên ngành tỉnh Lâm Đồng xem xét làm rõ.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2:] Vòng tròn liên kết tại Mũi Né và Hàm Kiệm: Dấu hiệu thiếu cạnh tranh trong đấu thầu
Quy định nghiêm ngặt về quản lý nhân sự chủ chốt và cấm cài cắm tiêu chí trong đấu thầu xây lắp
Để bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế tối thượng của dòng vốn đầu tư công, hệ thống pháp luật hiện hành đã thiết lập những quy định mang tính "kỷ cương thép" buộc các chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối.
Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nêu rõ nguyên tắc quản lý nhân sự chủ chốt: Nhà thầu tham dự thầu không được phép bố trí các vị trí nhân sự chủ chốt (bao gồm Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công, cán bộ phụ trách an toàn lao động) và thiết bị chủ yếu trùng lặp giữa các gói thầu khác nhau nếu thời gian thực hiện các gói thầu này có sự trùng lặp, chồng chéo hoặc giao thoa về mặt thời gian làm việc (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu đang xét).
Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động, chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí trong một khoảng thời gian phù hợp. Riêng đối với gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước đánh giá theo cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu, việc bổ sung, thay thế đối với nhân sự, thiết bị không đáp ứng được thực hiện tối đa 02 lần. Nếu nhà thầu không bổ sung, thay thế được hoặc cố ý kê khai không trung thực nhằm gian lận năng lực thực tế, nhà thầu sẽ bị loại, bị coi là có hành vi gian lận theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu, bị xử lý vi phạm, công khai tên và bị khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Đồng thời, tại Điểm b Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cũng quy định rõ về vị trí thiết lập tiêu chí nhân sự và thiết bị trong hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu xây lắp. Toàn bộ các yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt và khả năng huy động máy móc, thiết bị thi công chủ yếu bắt buộc phải được đặt trong phần tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Chủ đầu tư tuyệt đối nghiêm cấm việc đưa các yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu vào trong tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Song song đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật. Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát chặt chẽ việc bố trí, huy động nguồn lực (nhân sự, thiết bị, tài chính...) và giải pháp kỹ thuật của nhà thầu để triển khai gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đặc biệt trong trường hợp nhà thầu thực hiện đồng thời nhiều gói thầu trong cùng thời điểm.
Chủ đầu tư phải khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí trong HSMT không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu, cố tình "cài cắm" các tiêu chí mang tính định hướng nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc tạo lợi thế độc tôn cho các nhà thầu "thân hữu", "quen thuộc" tại địa phương. Pháp luật đấu thầu mới luôn yêu cầu bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách nhà nước