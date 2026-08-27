Quy chế mới cho trường năng khiếu nghệ thuật, thể thao

Thông tư mới hướng đến phát triển toàn diện năng khiếu, tăng cường đánh giá, giao lưu quốc tế, và đảm bảo điều kiện học tập, luyện tập tốt nhất.

Bảo tồn, phát triển tài năng nghệ thuật và thể thao cho thế hệ trẻ luôn là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước. Để tạo hành lang pháp lý vững chắc và nâng cao hiệu quả quản lý đối với mô hình đào tạo đặc thù này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Thông tư số 69/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Ảnh minh họa/Nguồn moet.gov.vn

Thông tư mới được ban hành nhằm kịp thời cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục 2019 và các luật sửa đổi, bổ sung liên quan; đồng thời giải quyết những bài toán thực tiễn trong công tác tổ chức, quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục năng khiếu.

Bổ sung đối với trường phổ thông năng khiếu nghệ thuật

Khác với Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT trước đây, Thông tư số 69 mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao. Đây lần đầu tiên quy định đầy đủ đối với trường phổ thông năng khiếu nghệ thuật.

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể các khái niệm “năng khiếu”, “nghệ thuật”, “thể dục, thể thao”, tạo cơ sở thống nhất trong áp dụng Quy chế; đồng thời Thông tư xác định rõ mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng, năng khiếu nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Thông tư cũng xác định rõ trường năng khiếu là trường chuyên biệt, thực hiện đồng thời Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình bồi dưỡng năng khiếu. Chương trình bồi dưỡng năng khiếu được xây dựng căn cứ mục tiêu giáo dục, đặc điểm lứa tuổi, yêu cầu chuyên môn từng lĩnh vực và điều kiện bảo đảm của nhà trường.

Về đánh giá, Thông tư mới quy định làm rõ hơn việc đánh giá học sinh gắn với quá trình giáo dục, bồi dưỡng, huấn luyện và mức độ phát triển năng khiếu, đồng thời kết hợp đánh giá giáo dục phổ thông và bồi dưỡng năng khiếu.

Mở rộng cơ hội phát triển năng khiếu và hội nhập

Thông tư số 69 chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu là giáo dục, huấn luyện sang quy trình phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, theo dõi, đánh giá và phát triển năng khiếu; tăng cường phát hiện học sinh có năng khiếu nổi bật thông qua các hoạt động chuyên môn.

Thông tư chú trọng phát triển năng khiếu theo hướng toàn diện, tạo cơ hội để học sinh được học tập, luyện tập, biểu diễn, thi đấu, trải nghiệm, giao lưu, hướng nghiệp và tham gia các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của học sinh.

Theo quy định, hằng năm tổ chức cuộc thi, hội thi và hoạt động chuyên môn, trong hoặc ngoài nhà trường để phát hiện học sinh có năng khiếu nổi bật. Thông tư bổ sung hoạt động giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế, đồng thời tạo cơ chế để học sinh năng khiếu tham gia các đội tuyển cấp trường, tỉnh/thành phố và quốc gia.

Cùng với đó, Thông tư số 69 bổ sung các yêu cầu về sức khỏe, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, an toàn, phòng chống chấn thương, cơ sở vật chất và thiết bị chuyên biệt cho từng lĩnh vực.

Thông tư mới bổ sung yêu cầu về phòng học chuyên môn nghệ thuật, nhạc cụ, đạo cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng, phương tiện biểu diễn, đồng thời quy định thiết bị luyện tập, thi đấu và điều kiện an toàn. Điều này nhằm bảo đảm điều kiện giảng dạy của đội ngũ, tạo điều kiện phát triển tối đa năng khiếu ở học sinh.

Áp dụng Điều lệ trường phổ thông

Nếu trước đây, Thông tư số 07 quy định trường năng khiếu tổ chức và hoạt động theo Quy chế riêng thì Thông tư số 69 quy định trường năng khiếu thực hiện theo Điều lệ trường phổ thông, đồng thời thực hiện những nội dung đặc thù về phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu sẽ thực hiện theo Quy chế này.

Do đó, về tuyển sinh, trường năng khiếu thực hiện theo quy định chung về tuyển sinh đối với trường phổ thông, đồng thời thực hiện các yêu cầu về đánh giá, kiểm tra và tuyển chọn năng khiếu phù hợp với lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao của nhà trường và quy định của Quy chế.

Về chuyển trường, tiếp nhận học sinh, Thông tư số 69 quy định thực hiện theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và quy định hiện hành về chuyển trường, tiếp nhận học sinh, đồng thời bảo đảm điều kiện về năng khiếu của trường.