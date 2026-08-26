Thúc đẩy liên thông và chuẩn hóa đào tạo năng khiếu trong cả nước

Quy định mới giúp chuẩn hóa đào tạo năng khiếu, quy định rõ chương trình, quyền lợi học tập và liên thông giữa các cấp học toàn quốc.

Nhằm chuẩn hóa và tháo gỡ vướng mắc trong đào tạo năng khiếu, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 68/2026/TT-BGDĐT quy định về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa giáo dục phổ thông trong các ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục - thể thao. Có hiệu lực từ ngày 08/10/2026, văn bản này xác định rõ khung chương trình, hình thức tổ chức dạy học và cơ chế đảm bảo quyền lợi học tập liên thông cho người học trên phạm vi toàn quốc.

Khối lượng kiến thức văn hóa được quy định theo từng cấp học

Thông tư lần đầu tiên đưa ra khái niệm “ngành, nghề đặc thù”, được xác định là các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao trong danh mục do Bộ GDĐT ban hành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Phải có đủ đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục phổ thông/Nguồn baochinhphu.vn

Thông tư quy định rõ đối tượng áp dụng là các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện chương trình đào tạo ngành, nghề đặc thù, không bao gồm mô hình đào tạo tại các trường năng khiếu. Đây là cơ sở quan trọng để thống nhất cách hiểu và tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Theo Thông tư, khối lượng kiến thức văn hóa giáo dục phổ thông trong chương trình đào tạo các ngành, nghề đặc thù được quy định theo từng cấp học: Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lần lượt tương ứng với Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ GDĐT.

Việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa giáo dục phổ thông nhằm giúp người học phát triển phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, bảo đảm điều kiện, quyền lợi để người học tiếp tục học các chương trình này khi thay đổi môi trường học tập hoặc học lên trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

Cho phép phối hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trong tổ chức giảng dạy

Thông tư cho phép cơ sở đào tạo ngành, nghề đặc thù phối hợp với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên để tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá trên cơ sở văn bản phối hợp. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của từng bên về tổ chức giảng dạy, quản lí người học, kiểm tra, đánh giá, xác nhận kết quả học tập, quản lí hồ sơ và bảo đảm quyền lợi của người học.

Thông tư quy định, cơ sở đào tạo phải có đủ đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục phổ thông hoặc chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên theo quy định, phù hợp với khối lượng kiến thức của từng môn học, hoạt động giáo dục được tổ chức giảng dạy.

Đội ngũ giáo viên có thể gồm giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng, hợp đồng lao động hoặc giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tham gia giảng dạy liên trường theo văn bản phối hợp. Quy định này giúp các cơ sở đào tạo linh hoạt hơn về tuyển dụng, sử dụng đội ngũ trong giảng dạy.

Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, Thông tư yêu cầu cơ sở đào tạo bảo đảm điều kiện phù hợp với khối lượng kiến thức của các môn học, hoạt động giáo dục được tổ chức giảng dạy.

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm tạo lập, cập nhật, xác thực, kí số và phát hành học bạ số của người học trên Cơ sở dữ liệu Học bạ số theo quy định. Trong thời gian Cơ sở dữ liệu Học bạ số chưa đủ điều kiện khai thác sẽ được quản lí, lưu trữ và sử dụng bản điện tử học bạ số có mã xác thực hoặc học bạ giấy để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch hợp pháp liên quan.

Người đứng đầu cơ sở đào tạo có giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa giáo dục phổ thông có thẩm quyền cấp hai loại giấy chứng nhận. Một là, Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, áp dụng đối với người học đã học hết chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, đủ điều kiện nhưng không dự thi tốt nghiệp hoặc thi không đạt yêu cầu. Hai là, Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho người học đã hoàn thành chương trình theo quy định của pháp luật.

Đây là căn cứ quan trọng để bảo đảm quyền học tập, học tiếp và liên thông của người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành, nghề đặc thù.