Vì sao xe tăng T-90S của Việt Nam "bán chạy như tôm tươi"?

Theo National Interest trong một thế giới mà xe tăng luôn là thứ vũ khí đắt đỏ và liên tục được nâng cấp, thì T-90S của Nga lại chọn một con đường đi hoàn toàn khác so với “đồng loại” của mình. Chi phí thấp, mạnh mẽ và hiệu quả đó là những gì suy nghĩ của cây bút Mark Episkopos của National Interest nói về T-90S – dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Việt Nam. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Trong phân tích này Mark Episkopos cũng nhắc đến thông tin Việt Nam đã nhận được lô xe tăng T-90S đầu tiên bao gồm hơn 30 chiếc trong số 64 chiếc đặt mua từ Nga. Trước đó Quân đội Iraq cũng đã nhận các chiến xa này từ Nga để thay thế cho những chiếc M1A1 Abrams của Mỹ với màn thể hiện kém cỏi trên chiến trường. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Được Uralvagonzavod giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1992, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 đã nhanh chóng trở thành một “ngôi sao” trong lực lượng tăng thiết giáp Nga giai đoạn sau khi Liên Xô tan rã. Và nó mang đầy đủ những nét đặc trưng của một chiếc xe tăng “Liên Xô” gồm: hỏa lực mạnh mẽ, cơ động và bền bỉ. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Đáng chú ý hơn, giá thành để người Nga sản xuất một chiếc T-90 chỉ bằng một nửa so với “kẻ thù không đội trời chung” của nó là M1 Abrams của Mỹ. Và từ thời điểm đó cho tới nay T-90 không ngừng được nâng cấp và hoàn thiện cả về sức mạnh hỏa lực lẫn khả năng phòng vệ. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Bản thân T-90 cũng là dòng xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động - Shtora-1, với hệ thống này T-90 gần như miễn nhiễm với các loại tên lửa chống tăng dẫn đường thế hệ 1 hoặc 2. Biến thế nó trở thành “vua tăng” trong suốt 2 thập kỷ. Trong ảnh là đèn gây nhiễu OTShU-1-7 của Shtora-1. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. National Interest nhận định trên thị trường xe tăng thế giới hiện tại, T-90 gần như “vô địch” về mức giá với những tính năng đi kèm mà nó có thể mang lại. Một chiếc T-90A biến thể thấp nhất chỉ có giá 4 triệu USD, hoặc 5 triệu USD cho biến thể T-90S mới nhất. Trong khi các dòng xe tăng của NATO thường có giá trên 10 triệu USD. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Với giá thành chỉ bằng một nửa nhưng T-90 cho thấy nó mạnh hơn cả về công lẫn thủ so với xe tăng NATO, khẩu pháo nòng trơn 125 mm với hệ thống nạp đạn tự động cung cấp năng lực tác chiến vượt trội, vỏ giáp cực kỳ vững chắc của T-90 đã giúp nó sống sót trước các vũ khí đã bắn hạ không ít M1 Abrams của Mỹ. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Do đó giới phân tích không quá ngạc nhiên khi T-90S là mẫu xe tăng được xuất khẩu nhiều nhất của Nga trong một thập kỷ trở lại gần đây, nhưng 300 chiếc biến thể T-90S giành cho Ấn Độ, 75 chiếc T-90S/SK của Iraq và 64 chiếc T-90S/SK của Việt Nam. Ngoài ra còn nhiều quốc gia khác như Azerbaijan , Turkmenistan , Algeria, Syria... với các biến thể T-90A. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. National Interest cũng nhận định, T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực phù hợp nhất cho mọi cuộc chiến tranh. Trong khi các chiến xa hiện đại của phương Tây được thiết kế cho tác chiến cường độ thấp và chiến tranh đô thị. Mặc dù không có loại vũ khí nào có thể tồn tại mãi mãi, thế nhưng T-90 và con cháu của nó vẫn phát triển một cách đáng ngạc nhiên. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Thành công của T-90S cũng là lý do khiến Nga quyết định tiếp tục cho ra đời biến thể T-90MS, mạnh mẽ hơn nhưng cũng đắt hơn. Sự xuất hiện của T-90MS cũng là cách để Uralvagonzavod tiếp cận với phân khúc xe tăng cao cấp cũng như cho khách hàng của mình có nhiều sự lựa chọn hơn khi “mua sắm”. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Bản thân T-90 của Nga cũng chịu sự cạnh tranh khá lớn từ các dòng xe tăng giá rẻ đến từ Trung Quốc như VT4 và VT5 của Tập đoàn Norinco vốn có mức giá khá mềm chỉ từ 3-4 triệu USD. Trong khi đó lệnh cấm vận của Mỹ đối với các công ty vũ khí của Nga cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số toàn cầu của T-90. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Mời độc giả xem video: Khả năng chiến đấu tuyệt vời của xe tăng T-90S. (nguồn Russia Insight)

Theo National Interest trong một thế giới mà xe tăng luôn là thứ vũ khí đắt đỏ và liên tục được nâng cấp, thì T-90S của Nga lại chọn một con đường đi hoàn toàn khác so với “đồng loại” của mình. Chi phí thấp, mạnh mẽ và hiệu quả đó là những gì suy nghĩ của cây bút Mark Episkopos của National Interest nói về T-90S – dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Việt Nam. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Trong phân tích này Mark Episkopos cũng nhắc đến thông tin Việt Nam đã nhận được lô xe tăng T-90S đầu tiên bao gồm hơn 30 chiếc trong số 64 chiếc đặt mua từ Nga. Trước đó Quân đội Iraq cũng đã nhận các chiến xa này từ Nga để thay thế cho những chiếc M1A1 Abrams của Mỹ với màn thể hiện kém cỏi trên chiến trường. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Được Uralvagonzavod giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1992, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 đã nhanh chóng trở thành một “ngôi sao” trong lực lượng tăng thiết giáp Nga giai đoạn sau khi Liên Xô tan rã. Và nó mang đầy đủ những nét đặc trưng của một chiếc xe tăng “Liên Xô” gồm: hỏa lực mạnh mẽ, cơ động và bền bỉ. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Đáng chú ý hơn, giá thành để người Nga sản xuất một chiếc T-90 chỉ bằng một nửa so với “kẻ thù không đội trời chung” của nó là M1 Abrams của Mỹ. Và từ thời điểm đó cho tới nay T-90 không ngừng được nâng cấp và hoàn thiện cả về sức mạnh hỏa lực lẫn khả năng phòng vệ. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Bản thân T-90 cũng là dòng xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động - Shtora-1, với hệ thống này T-90 gần như miễn nhiễm với các loại tên lửa chống tăng dẫn đường thế hệ 1 hoặc 2. Biến thế nó trở thành “vua tăng” trong suốt 2 thập kỷ. Trong ảnh là đèn gây nhiễu OTShU-1-7 của Shtora-1. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. National Interest nhận định trên thị trường xe tăng thế giới hiện tại, T-90 gần như “vô địch” về mức giá với những tính năng đi kèm mà nó có thể mang lại. Một chiếc T-90A biến thể thấp nhất chỉ có giá 4 triệu USD, hoặc 5 triệu USD cho biến thể T-90S mới nhất. Trong khi các dòng xe tăng của NATO thường có giá trên 10 triệu USD. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Với giá thành chỉ bằng một nửa nhưng T-90 cho thấy nó mạnh hơn cả về công lẫn thủ so với xe tăng NATO, khẩu pháo nòng trơn 125 mm với hệ thống nạp đạn tự động cung cấp năng lực tác chiến vượt trội, vỏ giáp cực kỳ vững chắc của T-90 đã giúp nó sống sót trước các vũ khí đã bắn hạ không ít M1 Abrams của Mỹ. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Do đó giới phân tích không quá ngạc nhiên khi T-90S là mẫu xe tăng được xuất khẩu nhiều nhất của Nga trong một thập kỷ trở lại gần đây, nhưng 300 chiếc biến thể T-90S giành cho Ấn Độ, 75 chiếc T-90S/SK của Iraq và 64 chiếc T-90S/SK của Việt Nam . Ngoài ra còn nhiều quốc gia khác như Azerbaijan , Turkmenistan , Algeria, Syria... với các biến thể T-90A. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. National Interest cũng nhận định, T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực phù hợp nhất cho mọi cuộc chiến tranh. Trong khi các chiến xa hiện đại của phương Tây được thiết kế cho tác chiến cường độ thấp và chiến tranh đô thị. Mặc dù không có loại vũ khí nào có thể tồn tại mãi mãi, thế nhưng T-90 và con cháu của nó vẫn phát triển một cách đáng ngạc nhiên. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Thành công của T-90S cũng là lý do khiến Nga quyết định tiếp tục cho ra đời biến thể T-90MS, mạnh mẽ hơn nhưng cũng đắt hơn. Sự xuất hiện của T-90MS cũng là cách để Uralvagonzavod tiếp cận với phân khúc xe tăng cao cấp cũng như cho khách hàng của mình có nhiều sự lựa chọn hơn khi “mua sắm”. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Bản thân T-90 của Nga cũng chịu sự cạnh tranh khá lớn từ các dòng xe tăng giá rẻ đến từ Trung Quốc như VT4 và VT5 của Tập đoàn Norinco vốn có mức giá khá mềm chỉ từ 3-4 triệu USD. Trong khi đó lệnh cấm vận của Mỹ đối với các công ty vũ khí của Nga cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số toàn cầu của T-90. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Mời độc giả xem video: Khả năng chiến đấu tuyệt vời của xe tăng T-90S. (nguồn Russia Insight)