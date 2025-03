"Diễn viên thấp nhất VFC" gây chú ý nhờ khuôn mặt xinh xắn

Vai diễn mới nhất của Ngọc Huyền là cô nữ sinh An trong phim "Cha tôi người ở lại". Mặc dù đã 28 tuổi nhưng Ngọc Huyền vẫn vào vai rất ngọt và phù hợp. (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền cho biết An là vai chính đầu tiên của cô và dù phim được làm từ bản gốc "Lấy danh nghĩa người nhà" và nhân vật do cô thủ vai từng được Đàm Tùng Vận thể hiện thành công, nữ diễn viên không hề áp lực. (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) Ngọc Huyền sinh năm 1997, cựu hot girl ĐH Sư phạm, từng đóng các phim như "Chúng ta của 8 năm sau", "Gara hạnh phúc", "Những ngày không quên", "Mặt nạ gương"... (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) Ngoài đóng phim, Ngọc Huyền còn làm người mẫu ảnh. (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) Không sở hữu vóc dáng cao ráo nhưng bù lại Ngọc Huyền lại gây chú ý nhờ khuôn mặt thanh thoát, nữ tính. (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) Dù chỉ cao 1m53 nhưng nữ diễn viên "Cha tôi người ở lại" rất đắt show người mẫu nhờ vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn. (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) Phong cách đời thường của Ngọc Huyền khá giản dị nhưng vẫn rất lôi cuốn nhờ khuôn mặt xinh xắn. (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) Về chuyện tình cảm, người đẹp 28 tuổi khá kín tiếng. Tuy nhiên thời gian gần đây cô dính tin đồn hẹn hò nam diễn viên Đình Tú. (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) Trước những tin đồn hẹn hò, cả hai đều giữ im lặng. (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) Thời gian rảnh rỗi, Ngọc Huyền chăm chỉ tới phòng gym tập luyên để giữ vóc dáng. (Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền)

