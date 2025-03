Nga tuyên bố bắn hạ bom thông minh và UAV Mỹ

Theo tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra vào ngày 1/3, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 6 quả bom dẫn đường tấn công trực tiếp (JDAM) và 190 máy bay không người lái do Mỹ sản xuất chỉ trong một ngày. Ảnh The War Zone Hiên tại thông tin vẫn chưa được xác nhận, nếu thông tin được xác minh, thì tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga sẽ đánh dấu sự leo thang đáng kể trong việc đánh chặn vũ khí tiên tiến do phương Tây cung cấp, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh Bulgarian Military Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, “Các hệ thống phòng không đã bắn hạ sáu quả bom dẫn đường JDAM của Mỹ và 190 máy bay không người lái”, tuy nhiên không có thông tin chi tiết cụ thể nào được cung cấp về địa điểm hoặc hoàn cảnh của các cuộc giao tranh này. Ảnh mil.in.ua Việc Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ JDAM - loại vũ khí được thiết kế để tăng cường độ chính xác của bom thông thường, cho thấy lực lượng Ukraine đang muốn nhắm vào các tài sản quân sự quan trọng của Nga. Ảnh Bulgarian Military Được biết, việc Ukraine mua JDAM bắt nguồn vào một thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột, khi các đồng minh phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đã tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Ảnh Reddit Các báo cáo trước đó chỉ ra rằng, bom JDAM được chuyển giao cho Ukraine vào đầu năm 2023, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho không quân của Ukraine để chống lại các lực lượng Nga. Loại đạn dược này có thể chuyển đổi từ bom "ngu ngốc" không điều khiển, thành vũ khí "thông minh" được điều khiển chính xác. Ngoài ra, các biến thể tầm bắn mở rộng của JDAM-ER, có cánh ở phía sau bật ra giúp mở rộng phạm vi lướt lên tới hơn 65 km, đã được xác nhận sẽ được đưa vào sử dụng vào giữa năm 2023, cho phép phi công Ukraine tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn hơn. JDAM là một kỳ quan của công nghệ đạn dược hiện đại, được thiết kế để biến những quả bom không có điều khiển giá rẻ thành vũ khí có độ chính xác cao. Về cốt lõi, bộ JDAM bao gồm một phần đuôi được trang bị hệ thống dẫn đường GPS/INS, cho phép quả bom điều chỉnh quỹ đạo giữa chuyến bay hướng đến mục tiêu đã lập trình sẵn. Để đánh chặn 6 quả bom JDAM cùng lúc đòi hỏi phải có các hệ thống phòng không mạnh mẽ và sự phối hợp chặt chẽ. Các chuyên gia vẫn đang suy đoán về loại vũ khí phòng không được sử dụng, vì không phải tất cả các hệ thống phòng không của Nga đều có khả năng để chống lại các mối đe dọa như vậy. Bên cạnh đó, tuyên bố đi kèm về việc bắn hạ 190 UAV do Mỹ sản xuất làm tăng thêm một lớp phức tạp nữa. Mặc dù tuyên bố của Nga không nêu rõ các mẫu máy bay không người lái, nhưng có khả năng bao gồm các loại UAV như Switchblade hoặc RQ-20 Puma, cả hai đều do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Việc vô hiệu hóa một số lượng lớn vũ khí tấn công trong vòng 24 giờ như vậy có thể sẽ cần đến sự kết hợp của hệ thống tác chiến điện tử. Tác chiến điện tử sẽ gây nhiễu tín hiệu GPS, sau đó các hệ thống như Buk-M2 hoặc Pantsir-S1 sẽ đánh chặn thiết bị đang lao tới. Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ 4, những câu chuyện về chiến thắng công nghệ, dù là các cuộc tấn công chính xác của Ukraine hay chiến công phòng thủ của Nga vẫn tiếp tục gây được sự chú ý và có ảnh hưởng đến tâm lý chiến đấu.

