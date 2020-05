Vì sao Trung Quốc lo sợ loại ngư lôi Mỹ bán cho Đài Loan?

Ngư lôi MK-48 được Hải quân Mỹ phát triển từ năm 1972; hiện có 9 phiên bản từ Mod 0~7 (trong đó phiên bản Mk-48ADCAP không đánh số đuôi theo thứ tự số Arab); phiên bản MK-48 Mod6 là loại rất hiện đại, được đưa vào biên chế từ năm 2012. MK-48 Mod6 là loại ngư lôi chỉ được sử dụng trên tàu ngầm; đây là loại ngư lôi hạng nặng; tính hiện đại của MK-48 mod6 được thể hiện qua các đặc điểm sau: Thông minh, lặn sâu, điều khiển từ xa, tốc độ cao; đầu tự dẫn rất linh hoạt, tiếng ồn thấp, dễ sử dụng; mạnh mẽ, độ chính xác cao và khả năng ứng dụng rộng rãi. Dòng ngư lôi MK-48 được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1960. Sau khi trải qua các mẫu 0, 1, 2 và 3, đến mẫu Mk-48-4 trở thành mẫu cơ bản. Các hệ thống dẫn đường ngư lôi Mk-48-4 và Mk-48-5 sử dụng các mạch tích hợp lớn, giúp cải thiện hiệu suất của các hệ thống tự dẫn và tăng cường khả năng nhận diện mục tiêu. Năm 1988, trên cơ sở phiên bản Mk-48-5, Hải quân Mỹ phát triển loại ngư lôi Mk-48ADCAP, sử dụng bộ xử lý điều khiển và dẫn đường kỹ thuật số hoàn toàn, giúp cải thiện đáng kể trí thông minh của ngư lôi MK-48. Ngư lôi MK-48 mod6 được phát triển trên cơ sở phiên bản Mk-48-5 vào năm 2000. Cải tiến đầu tiên của MK-48 mod6 là cải thiện bộ thu âm trong đầu tự dẫn và cơ cấu điều khiển, mở rộng khả năng lưu trữ và cải tiến bộ vi xử lý; đồng thời thực hiện nâng cấp phần mềm phóng ngư lôi trên tàu. Cải tiến thứ hai là bộ phận đẩy của ngư lôi, giúp giảm tiếng ồn hơn ; ngư lôi MK-48mod6 có độ sâu lặn tối đa 1.200 mét, tốc độ tối đa 60 hải lý/giờ và tầm bắn tối đa 45 km. Do đó, có thể nói rằng, ngư lôi MK-48 mod6 là loại ngư lôi thông minh, hoạt động ở độ sâu lớn, tốc độ cao và cự ly bắn xa. Đây là điều hoàn toàn không có sự cường điệu. Động cơ của ngư lôi MK-48 mod6 là động cơ khép kín tiên tiến, quá trình hoạt động được điều khiển bằng máy tính, để giữ cho động cơ ở trạng thái tốt nhất, do đó động cơ có hiệu suất cao; hiệu suất phát thải thấp, về cơ bản rất linh hoạt và tiếng ồn nhỏ. Nhiên liệu sử dụng cho động cơ là nhiên liệu Otto II, loại nhiên liệu này có độ ổn định nhiệt tốt, để đảm bảo sinh điện liên tục và ổn định. Đồng thời chất Otto II thường rất ổn định, ít bị hư hỏng trong nhiều năm và không bị ăn mòn, bảo đảm bảo ngư lôi luôn sẵn sàng chiến đấu cao và hiệu quả. Sức mạnh chiến đấu của ngư lôi MK-48 mod6 là chất nổ PBXN-102, đây là loại chất nổ dẻo, có sức công phá lớn gấp 3 lần thuốc nổ TNT; do mật độ của nước gấp 1.000 lần không khí, do vậy mức độ sát thương của ngư lôi phải có sức mạnh hơn tên lửa và bom thông thường. Với đầu đạn nặng đến 1.000kg, MK-48 mod6 có thể làm tê liệt cả những tàu như tàu sân bay. Chứng minh sức sát thương khủng khiếp của ngư lôi MK-48mod6, Hải quân Mỹ đã dùng một ngư lôi MK-48 mod6 để bắn vào một tàu chiến nặng 10.000 tấn và xé nó thành hai mảnh, cho thấy sức mạnh khủng khiếp của MK-48 mod6. Ảnh: Hải quân Đài Loan diễn tập. Do ngư lôi MK-48 mod6 hiện là ngư lôi tiên tiến nhất trên thế giới, do đó có nhiều công nghệ và phần mềm chỉ độc quyền của Mỹ. Những quốc gia nào được trang bị loại ngư lôi này, sẽ giúp tăng cường sức mạnh của hải quân; đó cũng là lý do tại sao Trung Quốc hết sức lo lắng khi Đài Loan được trang bị loại ngư lôi tiên tiến này. Video Tại sao ngư lôi là vũ khí vô cùng lạc hậu nhưng lại cực kỳ nguy hiểm? - Nguồn: QPVN

