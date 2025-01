Soi bán tải "khủng long" Ram 2500 và 3500 2025, từ 47.560 USD

Xe bán tải Ram 2500 và Ram 3500 2025 mới đã được ra mắt với một số sửa đổi, nâng cấp về công nghệ được cập nhật và động cơ turbodiesel mới. Các mẫu 2025 được trang bị thêm động cơ Cummins 6,7 lít thẳng hàng mới có khối động cơ và đầu xi-lanh được thiết kế lại cũng như ống nạp mới. Khối động cơ tăng áp trên xe bán tải Ram 2500 và Ram 3500 này được trang bị kết hợp với piston chịu lực nặng, bộ tăng áp mới, van nạp/xả lớn hơn và hệ thống nhiên liệu áp suất cao hơn. Nhờ những thay đổi này, công suất tăng lên 430 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 1.456 Nm, mạnh hơn 10 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng đáng chú ý là Ram đã loại bỏ biến thể công suất tiêu chuẩn tạo ra công suất 370 mã lực và mô-men xoắn 1.151 Nm. Đó không phải là thay đổi duy nhất vì hộp số tự động sáu cấp đã được nâng cấp thành hộp số tám cấp mới từ ZF. Điều này cho phép có bước nhảy vọt lớn về hiệu suất khi Ram 2500 chạy bằng động cơ diesel hiện có thể tăng tốc từ 0 – 96 km/h trong 6,9 giây, cải thiện 1,1 giây so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, chiếc xe bán tải hạng nặng có thể kéo tới 16.606 kg với tỷ số truyền trục sau 3,42 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Con số này kém xa so với phiên bản tiền nhiệm, vốn trước đây cần tỷ số truyền 4,10 để đạt được khả năng kéo tối đa. Trong khi hầu hết khách hàng sẽ lựa chọn động cơ diesel, động cơ Hemi V8 6.4 lít vẫn là trang bị tiêu chuẩn. Công suất bị hạ xuống 405 mã lực và mô-men xoắn 581 Nm. Xe còn được trang bị phần cản trước mới với lưới tản nhiệt được sửa đổi được bao quanh bởi các cụm đèn chia đôi. Trong khi Tradesman và Lonestar được trang bị hệ thống thông tin giải trí 8,4 inch, hầu hết các phiên bản đều có màn hình 12 inch với độ phân giải cao hơn. Limited và Longhorn Limited tiến xa hơn một bước khi bổ sung hệ thống thông tin giải trí Uconnect 5 14,5 inch mới. Nói về các tùy chọn, có một màn hình hành khách phía trước 10,25 inch mới có sẵn. Đây là lần đầu tiên có trên một chiếc xe bán tải hạng nặng và cho phép hành khách đóng vai trò là người lái phụ bằng cách xem chế độ xem camera bên ngoài hoặc thông tin dẫn đường. Họ cũng có thể xem video khi được kết nối với thiết bị tương thích qua cáp HDMI. Những điểm nổi bật khác bao gồm cần số cột mới, bộ sạc điện thoại thông minh không dây kép cao cấp trong phân khúc và bộ biến tần tích hợp cung cấp công suất lên tới 2,4 kilowatt. Khách hàng cũng sẽ tìm thấy cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon 17 loa. Chiếc xe còn có một số tính năng an toàn mới tiêu chuẩn bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước cộng thêm và hỗ trợ đỗ xe trước/sau ParkSense (trên Big Horn). Ngoài ra còn có một số tùy chọn mới bao gồm phát hiện tài xế buồn ngủ, nhận dạng biển báo giao thông và quản lý làn đường chủ động. Xe bán tải hạng nặng Ram 2500 và 3500 2025 dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý Hoa Kỳ vào quý đầu tiên. Giá xe Ram 2500 và Ram 3500 2025 khởi điểm là 47.560 USD cho phiên bản Ram 2500 và 48.565 USD cho phiên bản Ram 3500. Video: Giới thiệu bộ đôi Ram 2500 và Ram 3500 2025 mới.

