Vũ khí được ví như "báu vật" để Đài Loan giữ gìn độc lập

Thanh thượng phương bảo kiếm của Đài Loan chính là các chiến đấu cơ F-16 hiện đang phục vụ trong biên chế của lực lượng Không quân Đài Loan với số lượng rất lớn. Nguồn ảnh: BI. Ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á hiện đang có một vài quốc gia sở hữu và sử dụng tiêm kích F-16, tuy nhiên phiên bản của Đài Loan được đánh giá là hiện đại nhất. Nguồn ảnh: BI. Các chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan hiện đều đã được nước này đặt kế hoạch để nâng cấp lên phiên bản F-16V - phiên bản "sát thủ" của dòng tiêm kích luống tuổi F-16. Nguồn ảnh: BI. So với các phiên bản trước đây, F-16V được nâng cấp về hệ thống radar, kiểu dáng khí động học được cải tiến và thậm chí còn được trang bị radar không đối không thế hệ mới. Nguồn ảnh: BI. Vị trí chính xác và quân số của F-16V được triển khai trên Đảo Đài Loan hiện tại là bí mật quân sự. Tuy nhiên có thể khẳng định Đài Loan bảo vệ rất kỹ các "quốc bảo" này và đặt chúng rải rác khắp lãnh thổ. Nguồn ảnh: BI. Giới tướng lĩnh quân sự Đài Loan cho biết, loại chiến đấu cơ F-16V này hoàn toàn đủ sức đối đầu với tiêm kích J-10 của Trung Quốc, thậm chí ngang ngửa với sức mạnh của J-11. Nguồn ảnh: BI. Nếu so sánh tiêm kích F-16V với chiến đấu cơ J-10, đây đều là hai loại chiến đấu cơ sử dụng một động cơ, việc F-16V ra đời sau nên hiện đại vượt trội hơn hẳn là điều khá dễ hiểu. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên với J-11, loại tiêm kích được Trung Quốc sao chép từ dòng Su-27 của Nga vốn được xem là "nặng đô" hơn rất nhiều so với J-10, tiêm kích F-16V của Đài Loan khó có thể so bì được. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù vậy, chủ lực trong Không quân Trung Quốc hiện nay vẫn là các chiến đấu cơ J-10 với số lượng cực kỳ lớn - đây mới chính là lực lượng mà F-16V của Đài Loan cần phải trở thành đối trọng. Nguồn ảnh: BI. Năm ngoái, Đài Loan đã đặt bút ký hợp đồng trị giá 8 tỷ USD với Lockheed Martin để đặt mua 66 chiến đấu cơ F-16 phiên bản F-16V cùng với 75 động cơ GE loại mới cho tiêm kích này. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, Đài Loan cũng mua gói nâng cấp để biến 144 chiến đấu cơ F-16A/B của mình thành phiên bản F-16V. Với tốc độ này, số lượng F-16 của Đài Loan đã gần tiệm cận với số lượng dàn tiêm kích J-10 của Trung Quốc hiện tại. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tiêm kích F-16 bắn hạ máy bay không người lái khi bay huấn luyện.

