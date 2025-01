Điểm phượt ở Bình Dương khi khu du lịch Đại Nam tạm đóng cửa

Theo thông báo mới nhất được đăng tải trên fanpage, Khu du lịch Đại Nam sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 22/1 đến hết ngày 28/1 để chỉnh trang và hoàn thiện cảnh quan mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Nhiều người không biết chơi ở đâu ăn gì trong thời gian này. Dưới đây là một số gợi ý điểm ăn chơi quanh Bình Dương trong thời gian khu du lịch Đại Nam tạm ngưng hoạt động. Ảnh Internet Về với thiên nhiên làng Tre Phú An: Nằm trong khu bảo tồn hệ sinh thái tre đầu tiên tại Việt Nam, làng Tre Phú An là điểm đến quen thuộc của những người thích phong cảnh thôn quê. Phú An lưu giữ khoảng 1.500 bụi tre với 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống tre (chiếm 90% giống tre của Việt Nam), trong đó có nhiều loại quý hiếm như mai ống, vàng sọc, ngà, lồ ô vàng, mạnh tông. Ảnh MIA Khu du lịch Thủy Châu - địa điểm tắm suối nhân tạo tại Bình Dương. Nơi đây có không gian thoáng đãng, mát mẻ với nhiều hoạt động vui chơi như tắm suối, hồ bơi,... cùng với nhiều món ăn ngon nhưng có giá cả hợp lý. Ảnh MIA Tham quan nhà cổ Trần Văn Hổ: Ngôi nhà được xây dựng tháng 2/1890 theo kiểu ba gian, hai chái, gồm 36 cột tròn, 6 hàng cột tròn từ trước ra sau, mỗi hàng 6 cột được kê toàn bộ trên đá tảng, nền lát gạch tàu. Nơi đây được xem là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật hiếm hoi với tuổi đời hơn trăm năm đang có người ở. Ảnh Tạp chí Tri thức Công viên thành phố mới Bình Dương là địa điểm vui chơi tại Bình Dương thích hợp cho ngày nghỉ cuối tuần. Khu vực công viên được thiết kế theo mô hình xanh với đài phun nước, suối, hồ nhân tạo,... đặc biệt là khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Ảnh MIA Địa đạo Tây Nam Bến Cát cũng là gợi ý lý tưởng cho khách tham quan. Với chiều dài gần 100 km, khoảng 50 ô ụ chiến đấu và hầm trú ẩn, cứu chữa thương binh, dự trữ vũ khí, lương thực, thực phẩm, địa đạo Tây Nam Bến Cát là căn cứ của nhiều cơ quan và tổ chức thời kháng chiến. Ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Bình Dương Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên: Với diện tích hơn 10 ha, thiền viện nằm lọt thỏm giữa rừng cao su, tách biệt với khu dân cư nên không gian khá yên bình. Bao quanh thiền viện là bóng mát của cánh rừng cao su và hoa lá. Bên trong thiền viện là cây xanh, tạo cảm giác gần gũi hòa quyện vào thiên nhiên. Ảnh PG Bình Dương Hồ Dầu Tiếng là nơi thú vị để ngắm cảnh check in, cắm trại picnic cùng bạn bè. Ảnh Internet Nhà tù Phú Lợi: Được mệnh danh là "địa ngục trần gian", Phú Lợi là một trong những nhà tù lớn ở miền Nam được dựng lên năm 1957 để giam cầm và tra tấn hàng nghìn các chiến sĩ cách mạng suốt 8 năm (1957-1964). Nơi đây có 3 trại: Chi Lăng, Bạch Đằng và Đống Đa, với 9 phòng giam đánh dấu A, B, C, D... mỗi trại ngăn cách nhau bằng bức tường dây kẽm gai dày đặc. Ảnh Crystal BayXem video: Các điểm đến nguy hiểm nhất thế giới năm 2023

Theo thông báo mới nhất được đăng tải trên fanpage, Khu du lịch Đại Nam sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 22/1 đến hết ngày 28/1 để chỉnh trang và hoàn thiện cảnh quan mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Nhiều người không biết chơi ở đâu ăn gì trong thời gian này. Dưới đây là một số gợi ý điểm ăn chơi quanh Bình Dương trong thời gian khu du lịch Đại Nam tạm ngưng hoạt động. Ảnh Internet Về với thiên nhiên làng Tre Phú An: Nằm trong khu bảo tồn hệ sinh thái tre đầu tiên tại Việt Nam, làng Tre Phú An là điểm đến quen thuộc của những người thích phong cảnh thôn quê. Phú An lưu giữ khoảng 1.500 bụi tre với 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống tre (chiếm 90% giống tre của Việt Nam), trong đó có nhiều loại quý hiếm như mai ống, vàng sọc, ngà, lồ ô vàng, mạnh tông. Ảnh MIA Khu du lịch Thủy Châu - địa điểm tắm suối nhân tạo tại Bình Dương. Nơi đây có không gian thoáng đãng, mát mẻ với nhiều hoạt động vui chơi như tắm suối, hồ bơi,... cùng với nhiều món ăn ngon nhưng có giá cả hợp lý. Ảnh MIA Tham quan nhà cổ Trần Văn Hổ: Ngôi nhà được xây dựng tháng 2/1890 theo kiểu ba gian, hai chái, gồm 36 cột tròn, 6 hàng cột tròn từ trước ra sau, mỗi hàng 6 cột được kê toàn bộ trên đá tảng, nền lát gạch tàu. Nơi đây được xem là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật hiếm hoi với tuổi đời hơn trăm năm đang có người ở. Ảnh Tạp chí Tri thức Công viên thành phố mới Bình Dương là địa điểm vui chơi tại Bình Dương thích hợp cho ngày nghỉ cuối tuần. Khu vực công viên được thiết kế theo mô hình xanh với đài phun nước, suối, hồ nhân tạo,... đặc biệt là khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Ảnh MIA Địa đạo Tây Nam Bến Cát cũng là gợi ý lý tưởng cho khách tham quan. Với chiều dài gần 100 km, khoảng 50 ô ụ chiến đấu và hầm trú ẩn, cứu chữa thương binh, dự trữ vũ khí, lương thực, thực phẩm, địa đạo Tây Nam Bến Cát là căn cứ của nhiều cơ quan và tổ chức thời kháng chiến. Ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Bình Dương Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên: Với diện tích hơn 10 ha, thiền viện nằm lọt thỏm giữa rừng cao su, tách biệt với khu dân cư nên không gian khá yên bình. Bao quanh thiền viện là bóng mát của cánh rừng cao su và hoa lá. Bên trong thiền viện là cây xanh, tạo cảm giác gần gũi hòa quyện vào thiên nhiên. Ảnh PG Bình Dương Hồ Dầu Tiếng là nơi thú vị để ngắm cảnh check in, cắm trại picnic cùng bạn bè. Ảnh Internet Nhà tù Phú Lợi: Được mệnh danh là "địa ngục trần gian", Phú Lợi là một trong những nhà tù lớn ở miền Nam được dựng lên năm 1957 để giam cầm và tra tấn hàng nghìn các chiến sĩ cách mạng suốt 8 năm (1957-1964). Nơi đây có 3 trại: Chi Lăng, Bạch Đằng và Đống Đa, với 9 phòng giam đánh dấu A, B, C, D... mỗi trại ngăn cách nhau bằng bức tường dây kẽm gai dày đặc. Ảnh Crystal Bay Xem video: Các điểm đến nguy hiểm nhất thế giới năm 2023