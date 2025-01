Sức mạnh vượt trội UAV “siêu cảm tử” Kub-10E của Nga ở Ukraine

Đoạn video về hoạt động của UAV Kub-10E trên chiến trường được nhà sản xuất Kalashnikov đăng tải trên kênh Telegram chính thức và được các blogger quân sự Nga chia sẻ lên mạng xã hội X. Theo Kalashnikov, với phạm vi hoạt động xa hơn, độ chính xác cao hơn và hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ hơn, chiếc UAV tiên tiến này sẽ cải thiện năng lực tác chiến của các đơn vị Nga. Truyền thông Ukraine cũng đưa tin, Kub-10E đã được triển khai tới Kursk hôm 2/1, chỉ vài ngày sau khi UAV mới này chính thức được nhà sản xuất “trình làng”. EurAsian Times không thể xác minh độc lập các thông tin này, song tạp chí này cho rằng, việc triển khai UAV tiên tiến như Kub-10E có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực phản công của Nga ở Kursk. Kub-10E là UAV tự sát tầm xa thuộc dòng Kub do Kalashnikov phát triển, chính thức ra mắt vào cuối tháng 12/2024. Đoạn video do Kalashnikov công bố khi đó cho thấy Kub-10E được phóng bằng máy phóng. Kub-10-E hoạt động cùng với phiên bản tiền nhiệm, UAV Kub-BLA. Như các nhà phát triển giải thích, Kub-10-E được thiết kế để tiêu diệt thiết bị quân sự không bọc thép và xe thiết giáp chở quân hạng nhẹ, sở chỉ huy, cơ sở phòng không và tên lửa, trạm trinh sát điện tử và tác chiến điện tử của đối phương. Ngoài ra với sự trợ giúp của loại đạn tuần kích đặc biệt này, những cơ sở hỗ trợ hậu cần, kho dự trữ đạn dược, nhiên liệu và chất bôi trơn, cũng như các bãi phóng UAV hay hạ tầng sân bay đều có thể bị tấn công. Cung cấp thông tin chi tiết, đại diện Tập đoàn Kalashnikov Concern lưu ý rằng tầm bay và sức mạnh chiến đấu của loại đạn dẫn đường tầm xa mới vượt đáng kể so với các mẫu trước đó trong "gia đình". "KUB-10E được triển khai từ máy phóng. Tốc độ bay của nó là 1.00 km/h, độ cao hoạt động trong khoảng 100 - 2.500 mét", các chuyên gia của Kalashnikov nói rõ. Đồng thời cần nhấn mạnh rằng các máy bay không người lái dòng KUB đã được sử dụng thành công trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và nhận được đánh giá tích cực từ các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Nga. Kub-10E về cơ bản được phát triển trên nền tảng của Kub-BLA, mặc dù nó không có thiết kế cánh bay và kích thước lớn hơn nhiều so với phiên bản trước. “Dựa vào so sánh hình ảnh của các máy bay không người lái và thiết bị phóng của chúng, Kub-10E có thể lớn gấp 5 lần so với Kub-BLA”, chuyên gia quân sự, Thiếu tá nghỉ hưu của Không quân Ấn Độ Vijainder K. Thakur, cho biết. Kub-10E được thiết kế để triển khai nhanh chóng và tấn công chính xác. Nhà sản xuất khẳng định, khả năng chiến đấu và tầm bay của nó vượt trội đáng kể so với các mẫu UAV trước đó trong cùng dòng sản phẩm. “Dựa trên kích thước và thiết kế khí động học hiệu quả, Kub-10E có thể có tầm bay lên tới hàng trăm km. Cánh thẳng và lớn của Kub-10E có hệ số nâng cao, cho thấy tầm bay của nó có thể tương đương hoặc xa hơn cả UAV Geran-2”, chuyên gia Thakur nhận định. Kub-10E kết hợp giữa dẫn đường quán tính và vệ tinh để đảm bảo tấn công chính xác. Hiện tại, UAV này không có cảm biến quang học, có thể là do nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định, phân tán trong nội địa không cần phải nhận diện mục tiêu. Ngoài ra, Kub-10E có thể hoạt động bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong điều kiện thời tiết đơn giản và phức tạp, với sức gió giật lên tới 15 m/s, trong phạm vi nhiệt độ môi trường từ -30 độ C đến 40 độ C. Theo ông Thakur, Kub-10E có vẻ đã được Nga phát triển để khắc phục những thiếu sót của máy bay không người lái Geran-2, vốn dựa trên nền tảng Shahed-136 của Iran. Geran-2 sử dụng các linh kiện có nguồn gốc từ phương Tây, khó khăn hơn trong việc thu mua và đầu đạn của UAV này cũng nhỏ hơn. (Nguồn ảnh: Telegram, Reporter, Kalashnikov). Sản xuất máy bay không người lái tấn công cảm tử KUB-10E tại Tập đoàn Kalashnikov Concern. Nguồn video: Reporter.

Đoạn video về hoạt động của UAV Kub-10E trên chiến trường được nhà sản xuất Kalashnikov đăng tải trên kênh Telegram chính thức và được các blogger quân sự Nga chia sẻ lên mạng xã hội X. Theo Kalashnikov, với phạm vi hoạt động xa hơn, độ chính xác cao hơn và hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ hơn, chiếc UAV tiên tiến này sẽ cải thiện năng lực tác chiến của các đơn vị Nga. Truyền thông Ukraine cũng đưa tin, Kub-10E đã được triển khai tới Kursk hôm 2/1, chỉ vài ngày sau khi UAV mới này chính thức được nhà sản xuất “trình làng”. EurAsian Times không thể xác minh độc lập các thông tin này, song tạp chí này cho rằng, việc triển khai UAV tiên tiến như Kub-10E có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực phản công của Nga ở Kursk. Kub-10E là UAV tự sát tầm xa thuộc dòng Kub do Kalashnikov phát triển, chính thức ra mắt vào cuối tháng 12/2024. Đoạn video do Kalashnikov công bố khi đó cho thấy Kub-10E được phóng bằng máy phóng. Kub-10-E hoạt động cùng với phiên bản tiền nhiệm, UAV Kub-BLA. Như các nhà phát triển giải thích, Kub-10-E được thiết kế để tiêu diệt thiết bị quân sự không bọc thép và xe thiết giáp chở quân hạng nhẹ, sở chỉ huy, cơ sở phòng không và tên lửa, trạm trinh sát điện tử và tác chiến điện tử của đối phương. Ngoài ra với sự trợ giúp của loại đạn tuần kích đặc biệt này, những cơ sở hỗ trợ hậu cần, kho dự trữ đạn dược, nhiên liệu và chất bôi trơn, cũng như các bãi phóng UAV hay hạ tầng sân bay đều có thể bị tấn công. Cung cấp thông tin chi tiết, đại diện Tập đoàn Kalashnikov Concern lưu ý rằng tầm bay và sức mạnh chiến đấu của loại đạn dẫn đường tầm xa mới vượt đáng kể so với các mẫu trước đó trong "gia đình". "KUB-10E được triển khai từ máy phóng. Tốc độ bay của nó là 1.00 km/h, độ cao hoạt động trong khoảng 100 - 2.500 mét", các chuyên gia của Kalashnikov nói rõ. Đồng thời cần nhấn mạnh rằng các máy bay không người lái dòng KUB đã được sử dụng thành công trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và nhận được đánh giá tích cực từ các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Nga. Kub-10E về cơ bản được phát triển trên nền tảng của Kub-BLA, mặc dù nó không có thiết kế cánh bay và kích thước lớn hơn nhiều so với phiên bản trước. “Dựa vào so sánh hình ảnh của các máy bay không người lái và thiết bị phóng của chúng, Kub-10E có thể lớn gấp 5 lần so với Kub-BLA”, chuyên gia quân sự, Thiếu tá nghỉ hưu của Không quân Ấn Độ Vijainder K. Thakur, cho biết. Kub-10E được thiết kế để triển khai nhanh chóng và tấn công chính xác. Nhà sản xuất khẳng định, khả năng chiến đấu và tầm bay của nó vượt trội đáng kể so với các mẫu UAV trước đó trong cùng dòng sản phẩm. “Dựa trên kích thước và thiết kế khí động học hiệu quả, Kub-10E có thể có tầm bay lên tới hàng trăm km. Cánh thẳng và lớn của Kub-10E có hệ số nâng cao, cho thấy tầm bay của nó có thể tương đương hoặc xa hơn cả UAV Geran-2”, chuyên gia Thakur nhận định. Kub-10E kết hợp giữa dẫn đường quán tính và vệ tinh để đảm bảo tấn công chính xác. Hiện tại, UAV này không có cảm biến quang học, có thể là do nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định, phân tán trong nội địa không cần phải nhận diện mục tiêu. Ngoài ra, Kub-10E có thể hoạt động bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong điều kiện thời tiết đơn giản và phức tạp, với sức gió giật lên tới 15 m/s, trong phạm vi nhiệt độ môi trường từ -30 độ C đến 40 độ C. Theo ông Thakur, Kub-10E có vẻ đã được Nga phát triển để khắc phục những thiếu sót của máy bay không người lái Geran-2, vốn dựa trên nền tảng Shahed-136 của Iran. Geran-2 sử dụng các linh kiện có nguồn gốc từ phương Tây, khó khăn hơn trong việc thu mua và đầu đạn của UAV này cũng nhỏ hơn. (Nguồn ảnh: Telegram, Reporter, Kalashnikov). Sản xuất máy bay không người lái tấn công cảm tử KUB-10E tại Tập đoàn Kalashnikov Concern. Nguồn video: Reporter.