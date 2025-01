Đồng hồ nguyên tử mang lại lợi thế chiến thuật trong quân sự

Ngày 18/12, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Metrology bằng tiếng Trung Quốc cho biết, chiếc đồng hồ cao 4,9 feet (1,5 mét), gần bằng kích thước của một chiếc tủ lạnh một cửa thông thường. Đây là một dạng đồng hồ nguyên tử cesium, đồng hồ nguyên tử có thể dễ dàng được đưa lên nhiều loại xe quân sự, bao gồm cả xe tải. Chiếc đồng hồ có thể dễ dàng chịu được quá trình vận chuyển đường dài và đủ bền để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Ngay cả sau khi bị tác động mạnh, chiếc đồng hồ vẫn có thể duy trì độ chính xác đến một phần năm nghìn tỷ giây. Đồng hồ nguyên tử, giống như những chiếc đồng hồ cỡ tủ lạnh mới của Trung Quốc, hiện đang thiết lập tiêu chuẩn về thời gian trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ có độ chính xác cao này thường có kích thước lớn và được đặt trong các cơ sở được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa nhiễu loạn môi trường. Đồng hồ nguyên tử có thể cho phép các nền tảng chiến đấu khác nhau kết hợp tia laser hoặc vi sóng phát ra từ nhiều nguồn khác nhau thành một chùm tia duy nhất, tập trung cao độ, có khả năng tạo ra sức mạnh hủy diệt to lớn. Những ứng dụng như vậy có thể biến đổi bản chất của chiến tranh, khiến những công nghệ mới này trở thành trọng tâm của các cuộc đối đầu công nghệ cao trong những thập kỷ tới. Sự phát triển của những chiếc đồng hồ dựa trên cesium này dựa trên nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc đo thời gian nguyên tử. Đồng hồ nguyên tử, được phát triển lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 20, đã trở thành công cụ thiết yếu cho nhiều mục đích khoa học và thương mại, từ định vị GPS đến viễn thông. Sự tiến bộ của đồng hồ nguyên tử di động và có độ chính xác cao mở ra cho một ranh giới mới trong việc sử dụng chúng, có thể thay đổi cơ bản các chiến lược và khả năng quân sự. Khi những chiếc đồng hồ này tiếp tục phát triển, tác động của chúng đối với cả lĩnh vực quân sự và dân sự có khả năng sẽ tăng lên, định hình lại cách chúng ta nghĩ về thời gian, độ chính xác và chiến tranh công nghệ. Bằng cách đếm những "tia sáng", thiết bị có thể tạo ra thời gian tham chiếu cực kỳ đáng tin cậy và chính xác. Thời gian tham chiếu cho một giây được tạo ra bằng cách sử dụng đồng hồ nguyên tử cesium tương tự. Các quốc gia khác cũng sử dụng đồng hồ nguyên tử cho mục đích tương tự như thiết bị mới của Trung Quốc. Hiện nay Mỹ sở hữu đồng hồ nguyên tử chính xác nhất thế giới. Tuy nhiên, những cải tiến như NIM-TF3 đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ. Trung Quốc tự tin rằng họ có thể sánh ngang và vượt qua Mỹ trong những năm tới. Mới đây, Phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ quốc phòng tuyệt mật (Dstl) của Anh cũng vừa công bố đồng hồ nguyên tử lượng tử tiên tiến, được thiết kế nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng chống gián đoạn trong các hoạt động quân sự. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh, thiết bị này cung cấp công cụ an toàn và chính xác cho các lực lượng vũ trang, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công nghệ quốc phòng. Ông Paul Hollinshead, giám đốc điều hành Dstl, cho biết đây là một thành tựu lớn trong năng lực công nghệ lượng tử của Anh. Dữ liệu thu thập được không chỉ định hình các nỗ lực quốc phòng trong tương lai mà còn là tín hiệu rõ ràng gửi đến ngành công nghiệp và giới học thuật về cam kết nghiêm túc của London đối với công nghệ lượng tử. Đồng hồ nguyên tử lượng tử không chỉ dừng lại ở việc đo thời gian mà còn được kỳ vọng cải thiện các hệ thống định vị, mạng lưới truyền thông bảo mật và độ chính xác của vũ khí tân tiến. Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào GPS, công nghệ này sẽ tăng cường an ninh quốc gia, đảm bảo hệ thống định thời gian ít bị tổn thương trước các mối đe dọa như gây nhiễu, giả mạo hoặc phá hủy trong các tình huống xung đột. Theo các quan chức Bộ này, trong vài năm tới, khả năng hoạt động hiệu quả, sống sót, điều hướng và duy trì tính sát thương với công nghệ lượng tử kết hợp GPS sẽ mang lại lợi thế chiến thuật. Đồng hồ này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các mạng lưới quân sự mã hóa và tinh chỉnh đường bay cho tên lửa dẫn đường. (Nguồn ảnh: Thequantuminsider, Shimon Kolkowitz, Science Photo Library, K. Palubicki/NIST, Getty).

Ngày 18/12, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Metrology bằng tiếng Trung Quốc cho biết, chiếc đồng hồ cao 4,9 feet (1,5 mét), gần bằng kích thước của một chiếc tủ lạnh một cửa thông thường. Đây là một dạng đồng hồ nguyên tử cesium, đồng hồ nguyên tử có thể dễ dàng được đưa lên nhiều loại xe quân sự, bao gồm cả xe tải. Chiếc đồng hồ có thể dễ dàng chịu được quá trình vận chuyển đường dài và đủ bền để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Ngay cả sau khi bị tác động mạnh, chiếc đồng hồ vẫn có thể duy trì độ chính xác đến một phần năm nghìn tỷ giây. Đồng hồ nguyên tử, giống như những chiếc đồng hồ cỡ tủ lạnh mới của Trung Quốc, hiện đang thiết lập tiêu chuẩn về thời gian trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ có độ chính xác cao này thường có kích thước lớn và được đặt trong các cơ sở được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa nhiễu loạn môi trường. Đồng hồ nguyên tử có thể cho phép các nền tảng chiến đấu khác nhau kết hợp tia laser hoặc vi sóng phát ra từ nhiều nguồn khác nhau thành một chùm tia duy nhất, tập trung cao độ, có khả năng tạo ra sức mạnh hủy diệt to lớn. Những ứng dụng như vậy có thể biến đổi bản chất của chiến tranh, khiến những công nghệ mới này trở thành trọng tâm của các cuộc đối đầu công nghệ cao trong những thập kỷ tới. Sự phát triển của những chiếc đồng hồ dựa trên cesium này dựa trên nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc đo thời gian nguyên tử. Đồng hồ nguyên tử, được phát triển lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 20, đã trở thành công cụ thiết yếu cho nhiều mục đích khoa học và thương mại, từ định vị GPS đến viễn thông. Sự tiến bộ của đồng hồ nguyên tử di động và có độ chính xác cao mở ra cho một ranh giới mới trong việc sử dụng chúng, có thể thay đổi cơ bản các chiến lược và khả năng quân sự. Khi những chiếc đồng hồ này tiếp tục phát triển, tác động của chúng đối với cả lĩnh vực quân sự và dân sự có khả năng sẽ tăng lên, định hình lại cách chúng ta nghĩ về thời gian, độ chính xác và chiến tranh công nghệ. Bằng cách đếm những "tia sáng", thiết bị có thể tạo ra thời gian tham chiếu cực kỳ đáng tin cậy và chính xác. Thời gian tham chiếu cho một giây được tạo ra bằng cách sử dụng đồng hồ nguyên tử cesium tương tự. Các quốc gia khác cũng sử dụng đồng hồ nguyên tử cho mục đích tương tự như thiết bị mới của Trung Quốc. Hiện nay Mỹ sở hữu đồng hồ nguyên tử chính xác nhất thế giới. Tuy nhiên, những cải tiến như NIM-TF3 đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ. Trung Quốc tự tin rằng họ có thể sánh ngang và vượt qua Mỹ trong những năm tới. Mới đây, Phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ quốc phòng tuyệt mật (Dstl) của Anh cũng vừa công bố đồng hồ nguyên tử lượng tử tiên tiến, được thiết kế nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng chống gián đoạn trong các hoạt động quân sự. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh, thiết bị này cung cấp công cụ an toàn và chính xác cho các lực lượng vũ trang, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công nghệ quốc phòng. Ông Paul Hollinshead, giám đốc điều hành Dstl, cho biết đây là một thành tựu lớn trong năng lực công nghệ lượng tử của Anh. Dữ liệu thu thập được không chỉ định hình các nỗ lực quốc phòng trong tương lai mà còn là tín hiệu rõ ràng gửi đến ngành công nghiệp và giới học thuật về cam kết nghiêm túc của London đối với công nghệ lượng tử. Đồng hồ nguyên tử lượng tử không chỉ dừng lại ở việc đo thời gian mà còn được kỳ vọng cải thiện các hệ thống định vị, mạng lưới truyền thông bảo mật và độ chính xác của vũ khí tân tiến. Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào GPS, công nghệ này sẽ tăng cường an ninh quốc gia, đảm bảo hệ thống định thời gian ít bị tổn thương trước các mối đe dọa như gây nhiễu, giả mạo hoặc phá hủy trong các tình huống xung đột. Theo các quan chức Bộ này, trong vài năm tới, khả năng hoạt động hiệu quả, sống sót, điều hướng và duy trì tính sát thương với công nghệ lượng tử kết hợp GPS sẽ mang lại lợi thế chiến thuật. Đồng hồ này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các mạng lưới quân sự mã hóa và tinh chỉnh đường bay cho tên lửa dẫn đường. (Nguồn ảnh: Thequantuminsider, Shimon Kolkowitz, Science Photo Library, K. Palubicki/NIST, Getty).