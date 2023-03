Ukraine chỉ còn 5km ở Bakhmut, Nga tấn công 130 lần/ngày

Theo phát ngôn viên của Quân khu miền Đông Ukraine, trong 24 giờ qua, đã có hơn 130 cuộc tấn công của Quân đội Nga nhằm vào ở Bakhmut. Sau gần 9 tháng giao tranh ác liệt, một phần lớn Bahmut đã bị bom đạn thiêu rụi, hầu như không còn ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. Khắp nơi bốc cháy dữ dội, cảnh tượng như ngày tận thế. Theo báo chí Nga đưa tin, quân Nga ở cánh bắc và nam của Bakhmut (bao gồm cả lực lượng lính đánh thuê Wagner) chỉ còn cách vòng vây cuối cùng 5 km. Mặc dù 5 km này liên tục bị pháo binh Nga bắn phá, nhưng sự “sống còn” của hơn 10.000 quân Ukraine trong thành phố bị bao vây, vẫn phụ thuộc vào “yết hầu” quan trọng này. Nhưng cũng đừng nhìn khoảng cách chỉ có 5 km cuối cùng, mà nghĩ rằng vài cuộc “xung phong”, là có thể trực tiếp xông tới tạo thành vòng vây; bởi trong vòng vây, Quân đội Ukraine quyết tâm phòng thủ đến cùng. Do vậy, quân Nga có muốn cũng không thể tấn công rất nhanh. Thành phố Bakhmut đến thời điểm hiện tại, khu vực do quân Nga kiểm soát ở phía đông sông Bakhmutka và họ phải mất hơn 2 tháng mới tràn ngập được phía khu vực này của thành phố. Phần phía tây của thành phố, nơi Quân đội Ukraine hiện vẫn đang nắm quyền kiểm soát, có nhiều điểm cao và nhiều tòa nhà hơn, nên thuận lợi hơn cho việc phòng thủ; do vậy quân Nga khó có thể dứt điểm trong “một sớm, một chiều”. Tại Bakhmut, quân Nga cố tình nổ súng vào các nhóm bộ binh lộ của quân Ukraine, sau đó dụ binh lính Ukraine ẩn nấp trong các tòa nhà nổ súng yểm trợ. Một khi Quân đội Ukraine nổ súng, đội trinh sát phía sau của Nga sẽ trực tiếp dẫn đường cho pháo binh Nga, tiêu diệt các cứ điểm hỏa lực bí mật của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, trận chiến nào cũng có thương vong, quân Ukraine phòng ngự cũng đã sử dụng hỏa lực pháo binh chính xác để đập tan các mũi tấn công của quân Nga lần lượt lộ diện; nên trên chiến trường Bakhmut, Quân đội Nga và Ukraine đang từng ngày phải trả giá đắt về thương vong. Tuy nhiên, hiện tại cũng rất khó để xác định tình hình thực sự của chiến trường tại Bakhmut ra sao. Bây giờ dù là Nga hay Ukraine cũng có nhiều tiếng kêu ca, nói xấu phe mình; Quân đội Nga kêu ca thiếu vũ khí đạn dược của lực lượng Wagner và thậm chí là mâu thuẫn giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga và Chủ tịch Wagner PMC. Trong khi đó có tin đồn rằng, Quân đội Ukraine đã đưa những lính nghĩa vụ, chỉ mới huấn luyện được 2 tuần và chỉ có 2 băng đạn ra tiền tuyến Bakhmut, để “ngồi xổm” trong chiến hào, dẫn đến thương vong nặng nề. Trên thực tế, trong bất kỳ cuộc chiến nào, không bao giờ thiếu những lời kêu ca phàn nàn về hậu cần kém, không đủ tiếp tế và đạn dược, chỉ huy mù quáng và thương vong cao. Ngay cả Quân đội Mỹ cũng không là ngoại lệ; tại chiến trường Afghanistan, các bài luận về chiến trường khác nhau của Quân đội Mỹ đều là những lời chỉ trích. Trong khi đó dư luận thắc mắc, chiến dịch mùa xuân của cả Quân đội Nga và Ukraine ở đâu? Nhiều người nói rằng đã là giữa tháng 3 rồi, đâu là chiến dịch mùa xuân của Quân đội Nga và Ukraine? Giờ đây, Quân đội Nga chỉ có thể thực hiện các trận chiến cục bộ với cường độ tương đối cao, chứ không thể thực hiện một cuộc phản công toàn diện theo kiểu hàng trăm nghìn quân tham gia như một cuộc diễn tập. Do vậy, cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài là điều tất yếu. Sau hơn một năm tham chiến, Quân đội Ukraine đã tiêu hao rất nhiều vũ khí, khí tài. Nếu Quân đội Ukraine mở một cuộc tấn công quy mô lớn, sẽ khiến họ phải chuẩn bị binh lực quá nhiều và sức chịu đựng không đủ; khi hiện nay vũ khí hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây. Nói chung, một bộ phận tinh nhuệ Quân đội Nga ở hữu ngạn Kherson đã củng cố tuyến phòng thủ Crimea và ổn định tuyến phòng thủ Lugansk; trong khi bộ phận khác đã tập trung và đang tiến hành chiến dịch bao vây Bakhmut. Trên hướng Vuhledar, cuộc tấn công của quân Nga đã thất bại, Lữ đoàn cơ giới 36 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 của hạm đội Thái Bình Dương đã phải trả giá đắt, tổn thất hơn 130 xe tăng và xe bọc thép. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, chiến dịch Bakhmut đẫm máu, nhưng đó có thể chỉ là mở đầu cho trận chiến đẫm máu và tàn khốc tiếp theo. Bởi vì, chỉ sau khi tràn ngập được Bakhmut, Quân đội Nga mới có thể thực sự đối mặt với ba “pháo đài lớn” của Ukraine là Seversk, Kostiantynivka và đặc biệt là Slavyansk-Kramatok. Như vậy, hiện lực lượng chính của Quân đội Nga vẫn đang tập hợp, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng và trận chiến đẫm máu thực sự vẫn chưa diễn ra. Đối với diễn biến của cục diện chiến đấu trong tương lai rất thú vị, hai bên về cơ bản đang chơi bài của mình, quân Nga nhất định sẽ tập trung đánh khu vực Donbass, còn Ukraine nhất định sẽ đánh Zaporozhye. Xe tăng của Quân đội Nga tiến vào thành phố Bakhmut.

